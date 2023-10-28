19對新人竹市聯合婚禮 高虹安：生育津貼明年加倍每胎發3萬

新竹市政府今天在普天宮舉辦一年一度的新竹市民聯合婚禮，市長高虹安到場見證19對新人互訂終身，並頒贈新人6000元禮券。高虹安致詞宣布市府明年加碼生育津貼，每胎發放3萬元，且放寬資格限制由設籍新竹滿1年修正為半年，減輕育兒家庭負擔，鼓勵新人們早生貴子。

由市府民政處主辦的的新竹市民聯合婚禮，今天邀來市長高虹安擔任證婚人、財團法人台灣省新竹市普天宮董事長鄭逸榛擔任主婚人、姊妹市嘉義市參議林建宏也代表市長黃敏惠擔任介紹人，共同祝福分享新人的喜悅。

19對新人在好命婆帶領下依序進場，每對新人精心換上特色服裝，攜手進入婚禮會場。在進行感恩行禮、夫妻拜堂儀式後，由好命婆送上棗子祝福新人早生貴子，之後進行新人代表宣讀結婚誓詞及致贈祝福禮物等相關儀式，婚禮莊重又不失熱鬧溫馨。

「今天市民聯合婚禮現場，洋溢著滿滿幸福感。」高虹安說，很高興能夠見證19對新人人生中最重要的一刻，婚禮是愛情的盛大慶典，是兩顆心靈的相遇，是家庭的建立，勉勵新人未來互相包容、相知相惜，幸福相守一輩子。

高虹安也提到，新竹市為全國第二年輕的城市，市府團隊積極推動相關政策，讓年輕一代「願婚、敢生、樂養」，她提出「0-6歲市府養」城市願景，今年10月起，市府再加碼托育補助每月500-1500元，明年1月1日起，也決定將生育津貼補助加倍。

高虹安說，原本生育津貼第一胎發放1萬5000元、第二胎以上每胎增加5000元，將調整提高為每胎發放3萬元，並放寬資格限制由設籍新竹滿1年修正為半年，來減輕育兒家庭的負擔，希望打造竹市成為幸福友善、老幼共好的城市。

普天宮董事長鄭逸榛表示，普天宮是新竹地區著名地標之一，宮內奉祀眾多神佛，除主祀關聖帝君之外，月老星君更是近年新崛起的情人廟，今年也特別邀請鄭氏宗親會7對鑽石婚及金婚賢伉儷，與新人分享婚姻經營之道，為新人們送上誠摯的祝福。

嘉義市政府參議林建宏表示，非常榮幸代表嘉義市長黃敏惠來參與今天的聯合婚禮，嘉義市跟新竹市有非常長遠的淵源，都是在1982年7月1日升格為省轄市，同時在2002年締結為姐妹市，相信高市長未來帶領市府團隊越來越好，也歡迎新人來嘉義玩。