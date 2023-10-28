桃園汙水下水道智慧監控掌握大數據、物聯網能有效防災

桃園市水務局今天上午表示，已經在全桃園建置385.9公里的汙水管線，為掌握汙水下水道的即時狀況，提高管理效能，已建置90處汙水下水道監測站，並透過「汙水下水道智慧監控系統」，將物聯網（IoT）、大數據分析及雲端運算等技術融為一體，監控龜山區、龍潭區、大溪區與楊梅區的污水下水道。智慧監控系統提供雨天水位、異常水流、淤積水位3大分析功能模組，當水位數據達到設定的警戒門檻時，會自動透過Linebot發送警示訊息，提醒相關人員做好應變準備。

水務局說明各智慧模組運作原理，其中「雨天水位分析模組」屬於汙水下水道雨汙混流分析，透過數學相關係數定義，萃取雨場的汙水下水道水位與鄰近雨量站的時雨量，運用相關係數計算下水道水位和雨量的關係，如相關係數較高則可研判該管線可能受降雨影響程度較大。

「異常水流分析模組」是透過歷史排放資料，針對不同測站排放時間、水位進行基準值律定，如監測水位高於歷史水位合理分布範圍時，就發動通報作業，提供水務局進行派供檢視，減少偷排現象發生。

「淤積水位分析模組」是扣除降雨期間的數據後，分析汙水下水道淤積，研判針對水位上升趨勢，即時辨識可能淤積的管段，提早派工清淤，可能管線有裂縫而地下水滲漏進污水管線的情形，檢視該汙水管段。

水務局指出，公共汙水下水道是現代化都市重要的基礎建設，看不見的隱形工程，卻是減輕河川汙染提升城市生活品質的關鍵，桃園市採公辦與BOT兩種方式同步推動汙水下水道建設，用戶接管普及率截至112年9月底達23.55%，維護管理方面不偏廢，運用資訊物聯網及大數據分析，節省巡檢人力經費，並即時監測污水管線內的情形，不僅巡檢更有效率，維持水資源回收中心的正常運作，處理污水成為乾淨的放流水，且進一步回收供水資中心植栽澆灌、清洗，及農業灌溉，推動再生水計畫，保育珍貴水資源。