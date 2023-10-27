優惠店家銳減 桃園市民卡 民怨難用

桃園市民卡發行超過188萬張，目前特約店家不到200家，民眾抱怨難用；市府研考會主委兼資科局代理局長吳肇銘昨解釋，市民卡將進行系統整合，所以部分店家合約到期未續約，預計明年下半年推出「市民卡2.0」，擴充功能並提供更完整的優惠與服務。

桃園市民卡2015年9月發行，曾提供食衣住行上千家特店折扣優惠，以餐飲為大宗，但據官網昨天下午5時最新資料顯示，特店剩194家，且優惠有限。

吳肇銘昨赴議會工作報告，藍綠議員都質疑，民眾抱怨市民卡「愈來愈難用」，功能也要改善，市府應努力滿足市民需求。

議員王珮毓說，平鎮只剩3處特店使用市民卡可享優惠，其中2處還是國民運動中心和青少年活動中心，民間業者僅存1家，然而「市民卡是認同桃園的概念」，實在要檢討；議員陳雅倫也反映，桃園市民卡App在下載平台評分從2.1分掉到2分，顯然市民滿意度下降。

議員楊朝偉認為，市府每年製作實體卡片約花2千萬元，未來應該要朝數位化發展，節省公帑；議員周玉琴則建議數位化也要考量長者的需求，介面盡量簡單好操作。

吳肇銘指出，市府目前提供市民消費優惠有市民卡與「紅利桃子」2套系統，性質相近，但各自獨立運作，使用者資料不互通，為免行政資源浪費，已計畫整併，所以市民卡特店合約到期未續約；紅利桃子委外管理，合約雖未到期，但會與廠商討論合併，最差打算不排除解約。

「未來會以電商角度推市民卡。」吳肇銘預計明年下半年推出「市民卡2.0」，除整併市府提供給市民優惠的系統資源，也考慮異業結盟，朝「市府提供潛在客群、業者提供優惠」方向談合作，讓市民上網消費也能有優惠。

吳肇銘坦言，短期內民眾使用市民卡確實會有不便，轉換時期的陣痛難免，但「市民卡2.0」會更便利，除原本結合敬老愛心卡、學生證的功能與消費優惠，也規畫消費累積點數換好禮等機制，功能持續擴充，會更好用。