紅草莓向毒品Say No客語版 苗縣10校巡演

客委會與蔡瑞月文化基金會合作推動「紅草莓向毒品Say No」舞蹈劇場客語版巡演，今天起在苗栗縣10校演出，客委會主委楊長鎮期許同時達成藝術教育、反毒宣傳、客家母語認同3目標。

由財團法人台北市蔡瑞月文化基金會主辦、蕭靜文舞蹈團演出的「紅草莓向毒品Say No」客語版校園巡演，上午在苗栗縣首站福基國小登場，客委會主委楊長鎮、蔡瑞月文化基金會董事長蕭渥廷等人出席活動，與全校60餘名學童一起觀賞。

「紅草莓向毒品Say No」融合戲劇、舞蹈、音樂，包含6支舞碼，分別關注社會詐騙、黑道幫派、網路交友陷阱、毒品危害生命、校園霸凌、家暴等議題，希望強化學童自我保護意識。

蕭渥廷表示，這齣作品過去以台語夾雜華語演出21年、累積近500場，近幾年與客委會合作推出客語版，今年安排在新竹、苗栗地區20所校園巡演，且配合竹苗客語腔調不同，繼上週在新竹以「海陸腔」表演之後，今天起以「四縣腔」在苗栗縣10所學校演出。

蕭渥廷說，客語演出對部分舞者是全新挑戰，過程中邀請專家指導正音，演出時也搭配解說、投影字幕，呈現出不同於以往的全新觸動，更具戲劇性。

福基國小推動客語口說能力多年，並在全國賽是屢獲佳績，楊長鎮致詞時指出，客語傳承需要不斷向下扎根，他鼓勵學童「多講客家話」無論在學校師生間、同學間，或是回到家跟家人之間，都要多多開口講客語。

楊長鎮表示，青少年在成長過程中，最需要大家的關懷，希望透過反毒劇讓學子對於毒品危害有正確的認知。此外，部分偏鄉小校學生接觸藝術表演機會相對較少，期許客語版巡演可同時達到藝術教育、反毒宣傳，以及增加年輕世代對客家母語認同3種目的。