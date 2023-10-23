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好消息！樹林頭夜市10月25日試營運 後站夜市拚年底前開幕

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
樹林頭夜市預計規畫為造型餐車區、文創攤位區、藝文表演區歡迎來體驗不一樣的夜市文化民眾。圖／市府提供
樹林頭夜市預計規畫為造型餐車區、文創攤位區、藝文表演區歡迎來體驗不一樣的夜市文化民眾。圖／市府提供

新竹市政府為活絡在地經濟，日前完成樹林頭夜市招商，將在10月25、27日辦理試營運，11月1日正式開幕，未來每周三、五傍晚開始營業，預計規畫為造型餐車區、文創攤位區、藝文表演區，市長高虹安邀請市民朋友一起來逛夜市，品嘗各種美食，親身體驗不一樣的夜市文化。

市長高虹安表示，過往因疫情等因素停辦大型夜市，收到許多民眾希望可以重啟的聲音，市府即著手進行樹林頭夜市和後站夜市的重啟計畫，經與相關單位多次溝通協調後，2個夜市都將在今年底前陸續開幕。

產發處長許智堡說明，樹林頭夜市規畫包含傳統夜市區以販售美食、娛樂、雜貨等，也有文創攤位區、造型餐車區，預計將超過200攤。除攤位外還規畫於公園設置裝置藝術及藝文表演區，將邀請街頭藝人或是學校、社團現場進行各種表演活動，打造好吃、好玩、好逛的多元夜市。

產發處表示，此次招商過程中特別加強要求進駐販售食品的攤商，都必須要先完成食品業者登錄才可以營業，以落實食品安全管理。在環境維護上，也要求攤位應裝設油煙處理設備避免異味逸散，油水務必分離再做後續處置及回收，並將於垃圾集中區設有廚餘回收機設備，確保環境品質。

產發處補充，為提供更便利的消費環境，也將輔導樹林頭夜市攤商申請行動支付功能，提升消費效率活絡經濟發展；另外樹林頭夜市營業期間，預估將帶來大量人潮，為紓解當地交通狀況，也將請營運單位加派人手、義交於周邊路口及場內進行交通指揮疏導，亦於周邊閒置空間規畫臨時停車場，提供民眾便利的消費休閒環境。

樹林頭夜市預計11/1正式開幕。圖／市府提供
樹林頭夜市預計11/1正式開幕。圖／市府提供

夜市 高虹安 美食

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