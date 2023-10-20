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不滿性平申訴不成立 長榮空姐赴市府抗議
長榮航空13名空服員向桃園市勞動局申訴公司服儀規範涉性別歧視，請生理假、產假等還會影響考績，但勞動局認定指控不成立，長榮航空企業工會昨赴市府舉白布條抗議，要求市府交代性別工作平等會委員遴選標準；勞動局回應，委員遴選是依性別平等工作法辦理，審查決議可受公評。
長榮航空企業工會指出，長榮航空不僅規定女性空服員值勤只能著裙裝，工作鞋補助也較少；女性雖依法可請生理假、產假、產檢假、陪產假和家庭照顧假，但公司設計績效評核標準將請假納入考量，導致請生理假的女空服員考績不理想，也是性別歧視。
長榮航空企業工會理事長曲佳雲表示，公司做飛安逃生訓練的時候，男女空服員皆穿褲裝，但是實際上機服勤，公司只提供並規定女空服員裙裝，裙裝不僅在跌倒時限制動作反應條件，絲襪的易燃也可能在災難時受到更大的傷害。
桃市府勞動局表示，性平會共11名委員，其中6名必須是女性，皆依照性別平等工作法設置要點組成。此申訴案決議是性平會委員多次開會及充分討論的結果，對於毫無專業的評論，感到遺憾。
由於長榮航空企業工會反映公司限著裙裝、請假影響考績等事宜，申訴人已向勞動部申請審議，市府勞動局表示，將尊重審議結果。
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