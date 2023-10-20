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不滿性平申訴不成立 長榮空姐赴市府抗議

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
長榮航空企業工會不滿桃園市政府性別工作平等會日前審查申訴案件的結果，昨天到市府門口拉白布條抗議。記者陳俊智／攝影
長榮航空企業工會不滿桃園市政府性別工作平等會日前審查申訴案件的結果，昨天到市府門口拉白布條抗議。記者陳俊智／攝影

長榮航空13名空服員向桃園市勞動局申訴公司服儀規範涉性別歧視，請生理假、產假等還會影響考績，但勞動局認定指控不成立，長榮航空企業工會昨赴市府舉白布條抗議，要求市府交代性別工作平等會委員遴選標準；勞動局回應，委員遴選是依性別平等工作法辦理，審查決議可受公評。

長榮航空企業工會指出，長榮航空不僅規定女性空服員值勤只能著裙裝，工作鞋補助也較少；女性雖依法可請生理假、產假、產檢假、陪產假和家庭照顧假，但公司設計績效評核標準將請假納入考量，導致請生理假的女空服員考績不理想，也是性別歧視。

長榮航空企業工會理事長曲佳雲表示，公司做飛安逃生訓練的時候，男女空服員皆穿褲裝，但是實際上機服勤，公司只提供並規定女空服員裙裝，裙裝不僅在跌倒時限制動作反應條件，絲襪的易燃也可能在災難時受到更大的傷害。

桃市府勞動局表示，性平會共11名委員，其中6名必須是女性，皆依照性別平等工作法設置要點組成。此申訴案決議是性平會委員多次開會及充分討論的結果，對於毫無專業的評論，感到遺憾。

由於長榮航空企業工會反映公司限著裙裝、請假影響考績等事宜，申訴人已向勞動部申請審議，市府勞動局表示，將尊重審議結果。

性別歧視 長榮 空服員

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