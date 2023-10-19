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長榮空姐申訴上機被限穿裙被駁 上街抗議市府性平會失能

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
長榮航空企業工會對桃園市政府性別工作平等會日前審查申訴案件結果不滿，今天到市府門口拉白布條抗議。記者陳俊智／攝影
長榮航空企業工會對桃園市政府性別工作平等會日前審查申訴案件結果不滿，今天到市府門口拉白布條抗議。記者陳俊智／攝影

長榮航空13名空服員桃園市勞動局申訴公司服儀規範涉性別歧視，請生理假、產假或陪產假還會影響考績，但勞動局認定指控不成立，引發長榮航空企業工會不滿，今天下午到市府抗議，要求市府交代性別工作平等會委員遴選標準；勞動局表示，委員遴選是依性別平等工作法辦理，審查會議出席人數、性別都有規範，決議可受公評。

長榮航空企業工會指出，長榮航空不僅規定女性空服員值勤只能著裙裝，工作鞋補助也較少，而且工作鞋補助經過爭取，公司是調降男性空服員工作鞋的補助已達相同平等。另外，女性依法可請生理假、產假、產檢假、陪產假和家庭照顧假，但公司設計績效評核標準將請假納入考量，導致請生理假的女空服員考績不理想，也是性別歧視。

長榮航空企業工會理事長曲佳雲表示，公司做飛安逃生訓練時，男女空服員皆穿褲裝，但實際上機服勤，公司只提供並規定女空服員裙裝，裙裝不僅在跌倒時限制動作反應條件，絲襪的易燃也可能在災難時受到更大傷害。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱也長榮航空企業工會發聲，他認為桃園市性平會委員毫無專業，質疑委員審議結果的公信力，同時也強調性平問題不僅女空服員會遇到，其他工作職業女性也會遇到，市府有責任把委員遴選標準講明白。

勞動局表示，性平會是依性別平等工作法訂定設置要點及組成，11名委員包含市府代表2名、勞工團體推薦代表2名、雇主團體推薦代表2名、女性團體推薦代表2名及學者專家3名，且其中6名必須是女性。另外，開會必須11名委員須過半數出席，決議事項也要出席委員過半數同意才算數。

勞動局強調，申訴案決議是性平會委員多次開會及充分討論的結果，對於片面資訊做出不公允的評論和批評毫無專業，令人相當遺憾。至於長榮航空企業工會反映公司限著裙裝、請假影響考績等事宜，申訴人已向勞動部申請審議，會尊重審議結果。

長榮航空企業工會對桃園市政府性別工作平等會日前審查申訴案件結果不滿，今天到市府門口拉白布條抗議。記者陳俊智／攝影
長榮航空企業工會對桃園市政府性別工作平等會日前審查申訴案件結果不滿，今天到市府門口拉白布條抗議。記者陳俊智／攝影
長榮航空企業工會對桃園市政府性別工作平等會日前審查申訴案件結果不滿，今天到市府門口拉白布條抗議。記者陳俊智／攝影
長榮航空企業工會對桃園市政府性別工作平等會日前審查申訴案件結果不滿，今天到市府門口拉白布條抗議。記者陳俊智／攝影

空服員 性別歧視 長榮 桃園 考績 服儀

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