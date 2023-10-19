長榮空姐申訴上機被限穿裙被駁 上街抗議市府性平會失能

長榮航空13名空服員向桃園市勞動局申訴公司服儀規範涉性別歧視，請生理假、產假或陪產假還會影響考績，但勞動局認定指控不成立，引發長榮航空企業工會不滿，今天下午到市府抗議，要求市府交代性別工作平等會委員遴選標準；勞動局表示，委員遴選是依性別平等工作法辦理，審查會議出席人數、性別都有規範，決議可受公評。

長榮航空企業工會指出，長榮航空不僅規定女性空服員值勤只能著裙裝，工作鞋補助也較少，而且工作鞋補助經過爭取，公司是調降男性空服員工作鞋的補助已達相同平等。另外，女性依法可請生理假、產假、產檢假、陪產假和家庭照顧假，但公司設計績效評核標準將請假納入考量，導致請生理假的女空服員考績不理想，也是性別歧視。

長榮航空企業工會理事長曲佳雲表示，公司做飛安逃生訓練時，男女空服員皆穿褲裝，但實際上機服勤，公司只提供並規定女空服員裙裝，裙裝不僅在跌倒時限制動作反應條件，絲襪的易燃也可能在災難時受到更大傷害。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱也長榮航空企業工會發聲，他認為桃園市性平會委員毫無專業，質疑委員審議結果的公信力，同時也強調性平問題不僅女空服員會遇到，其他工作職業女性也會遇到，市府有責任把委員遴選標準講明白。

勞動局表示，性平會是依性別平等工作法訂定設置要點及組成，11名委員包含市府代表2名、勞工團體推薦代表2名、雇主團體推薦代表2名、女性團體推薦代表2名及學者專家3名，且其中6名必須是女性。另外，開會必須11名委員須過半數出席，決議事項也要出席委員過半數同意才算數。