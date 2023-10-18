快訊

總統大選最新民調出爐 這2種「藍白組合」皆領先賴蕭配

台積電面臨挑戰多 半導體循環周期不樂觀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北3天坑縣府再罰9萬 楊文科：一定與民眾站在一起

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新業建設總經理簡福榮指出，地下室抽的水流到縣政七街和光明六路的T字型水溝，因溝底破裂，將會再做新的還給縣府。記者黃羿馨／攝影
新業建設總經理簡福榮指出，地下室抽的水流到縣政七街和光明六路的T字型水溝，因溝底破裂，將會再做新的還給縣府。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市縣政七街旁因新建案施工不慎，8月裂出新天坑，周日地基又再掏空，才搶救完，昨晚10時許又發生第3次路面坍塌。新竹縣工務處一早邀集大地工程技師公會前往勘查，要求建商24小時人力輪值，同時針對昨晚崩塌事件再度依建築法對起造人、承造人、監造人各處3萬元罰鍰。

「縣府一定與民眾站在一起」，新竹縣長楊文科表示，因該建商施工不當造成塌陷，絕不容許再發生，如果工地不安全就絕對不能復工，也要求建設公司提出責任保證金，「沒有工安絕不復工」。同時也要求工務處緊盯建案，目前瓦斯及自來水管線都已安全，首要之務是塌陷之處要盡速恢復，希望基地可以穩定下來，請大家能夠安心，「我們也會持續來監督」。

新竹縣工務處一早邀集中華民國大地工程技師公會，到建案現場勘查，工務處代理處長陳盈州表示，昨晚鄰房住戶發現有狀況，工務處即緊急派員趕到現場處理，新業建設公司則於1小時內搶險完畢。

陳盈州表示，縣府會全力要求新業建設做到當初復工時所提的承諾，該建案目前為勒令停工狀態，為了整個基地周邊的安全，會要求建商用最快速度提出搶險計畫，施工過程中，縣府也已強烈要求建商提撥一筆責任保證金，也會嚴厲監督建商落實施工計畫，不能有怠惰情形。

開罰部分，陳盈州說，昨晚崩塌由於未涉及公共建設道路，為基地內的崩塌，因此依照建築法第63條及第89條的罰則，對起造人、承造人、監造人再各處3萬的罰款。陳盈州強調，現階段不可能談復工，會要求完成搶險後，再提復工計畫，復工的審查也會邀請專案小組的技師，以及周邊住戶代表一起開會，一定要求新業建設給住戶滿意的解決方案。

新業建設公司董事長卓勝隆今天也趕赴現場了解狀況，並向社會大眾致歉。記者黃羿馨／攝影
新業建設公司董事長卓勝隆今天也趕赴現場了解狀況，並向社會大眾致歉。記者黃羿馨／攝影
建案地下室目前水位約12公尺，相當地下4層樓深，專家建議要趕快抽水。記者黃羿馨／攝影
建案地下室目前水位約12公尺，相當地下4層樓深，專家建議要趕快抽水。記者黃羿馨／攝影
周邊住戶委託第三方土木結構技師拱祥生指出，3次崩塌原則上都跟基地開挖工法、深度有關。記者黃羿馨／攝影
周邊住戶委託第三方土木結構技師拱祥生指出，3次崩塌原則上都跟基地開挖工法、深度有關。記者黃羿馨／攝影
新竹縣工務處一早邀集中華民國大地工程技師公會，到建案現場勘查。記者黃羿馨／攝影
新竹縣工務處一早邀集中華民國大地工程技師公會，到建案現場勘查。記者黃羿馨／攝影

新竹 崩塌 建築

延伸閱讀

台大附中準備來新竹了？ 台大校長透露最新進度

竹縣書法競賽吸136人揮毫 楊文科宣布明年獎金提高50萬

新竹縣國慶升旗典禮旗海飄揚 楊文科：我愛中華民國

影／自製氣象衛星獵風者搭乘火箭異常未升空 TASA現場一陣錯愕

相關新聞

2.7萬變5.5萬 桃園騎樓人行道機車違停取締暴增驚人

桃園市今年取締人行道、騎樓違規停車多達5.5萬件，比去年2.7萬件多出一倍，議員張碩芬反映機車停車格不足，衍生違停亂象，...

交通安全月死亡案件減5成 張善政：持續改善路口工程

9月是交通安全月，桃園市長張善政今天在市政會議表示，據市警局統計，今年9月發生交通事故24小時內死亡案件較去年同期減幅超...

苗栗自殺率居各縣市之首 鍾東錦：盼鄉親成防治守門人

全國各縣市自殺率苗栗縣去年高居榜首，共129人輕生，且男性是女性近2倍，引發縣府高度重視，上午辦心理健康及自殺防治宣導，...

夾龍蝦娃娃換真蝦！竹市夾娃娃機台噱頭多 今年增近千台

疫情趨緩後，夾娃娃機店又再掀起風潮。新竹市街頭今年以來增加近千台選物販賣機機台，1月到9月替新竹市帶來366萬元娛樂稅收...

為多做停車場挖到泥質砂岩 專家曝竹北2建案天坑主因

新竹縣竹北市縣政七街旁因新建案施工不慎，8月裂出新天坑，上周日地基又再度掏空，未料昨晚10時許，再度發生第3次路面坍塌。...

桃園綠杉林公園打開軍方秘境 擁班兵林相最美候車亭

桃園市龍潭區陸軍司令部前大片南洋杉樹林綠地4.2公頃，國防部釋出綠地，桃園市府去年7月斥資7500萬元動工，打造綠杉林景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。