竹北3天坑縣府再罰9萬 楊文科：一定與民眾站在一起

新竹縣竹北市縣政七街旁因新建案施工不慎，8月裂出新天坑，周日地基又再掏空，才搶救完，昨晚10時許又發生第3次路面坍塌。新竹縣工務處一早邀集大地工程技師公會前往勘查，要求建商24小時人力輪值，同時針對昨晚崩塌事件再度依建築法對起造人、承造人、監造人各處3萬元罰鍰。

「縣府一定與民眾站在一起」，新竹縣長楊文科表示，因該建商施工不當造成塌陷，絕不容許再發生，如果工地不安全就絕對不能復工，也要求建設公司提出責任保證金，「沒有工安絕不復工」。同時也要求工務處緊盯建案，目前瓦斯及自來水管線都已安全，首要之務是塌陷之處要盡速恢復，希望基地可以穩定下來，請大家能夠安心，「我們也會持續來監督」。

新竹縣工務處一早邀集中華民國大地工程技師公會，到建案現場勘查，工務處代理處長陳盈州表示，昨晚鄰房住戶發現有狀況，工務處即緊急派員趕到現場處理，新業建設公司則於1小時內搶險完畢。

陳盈州表示，縣府會全力要求新業建設做到當初復工時所提的承諾，該建案目前為勒令停工狀態，為了整個基地周邊的安全，會要求建商用最快速度提出搶險計畫，施工過程中，縣府也已強烈要求建商提撥一筆責任保證金，也會嚴厲監督建商落實施工計畫，不能有怠惰情形。