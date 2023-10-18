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楊梅公所大樓挺過上浮又漏水 桃市府找到原因了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市楊梅區公所挺過建物上浮危機，結果近期遇雨又漏水，市府工務局表示未來針對公共工程將加強審查。聯合報系資料照片
桃園市楊梅區公所挺過建物上浮危機，結果近期遇雨又漏水，市府工務局表示未來針對公共工程將加強審查。聯合報系資料照片

獲得前瞻補助的桃園楊梅區公所斥資2億元改建，結果先是遇雨傾斜上浮，近日又出現漏水。桃園市工務局今天在市政會議表示，經查原因是露台材質及工法不佳，導致下方漏水，現已增加截水溝導水，改善漏水問題。大樓將於20日正式啟用；為避免公共工程再出紕漏，未來將額外針對建築的施工性、安全性、維護性、經濟性審查，並導入AI技術，確保施工品質和進度。

楊梅區公所因老舊，原址改建為地下3層、地上6層樓新大樓，未料2021年颱風過境帶來強降雨，竟使建築上抬數十公分，市府追加3600萬經費改善補強，今年1月竣工，結果公所本月2日才剛進駐辦公才1天，又遇雨漏水。

工務局表示，經檢視，這次漏水的5處包括1樓櫃台、儲藏室口、 2樓石椅區、4樓清潔隊、5樓會議室，市府會勘時翻開天花板，發現露台鋁包板跟鋼構有破口，加上露台材質及工法不佳，才導致下方漏水；工務局已請廠商增加截水溝以順利導水，預計20日前可改善完成2樓及5樓，30日再完成改善3樓，目前安全無虞，大樓可於20日正式啟用。

對於楊梅區公所挺過上浮危機又漏水，工務局說，為避免錯誤工法，後續公共工程將增加專項審查，包括基地截（排）水、全棟防水、機電（消防、空調）等；鑒於近期工程事故，除依規定結構外審外，也額外針對建築施工性、安全性、維護性、經濟性等審查。

工務局也研擬導入AI技術，建立實境現況三維影像紀錄，應用於確保施工品質、進度、職安衛作業等領域，目前新工處已規畫首例工程試辦。

市長張善政表示，楊梅區公所大樓工程帶給市府許多教訓，要確保未來不再犯，這次建築物漏水，雖與結構安全無關，但在使用上非常麻煩，因此市府未來進行各項公共工程審查時，將會加強防水項目，他也指示工務局將過往的審查經驗列為清單，發文給所有工程相關單位，提醒要特別注意。

漏水 建築 桃園 張善政

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