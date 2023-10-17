亞矽創喊卡卻花1600萬評估開發 綠議員質疑桃市府居心

亞洲矽谷創新研發中心日前喊卡，桃園市長張善政在市議會答詢時指該計畫是「錢坑」，不可能往錢坑裡跳。桃市議會民進黨團今開記者會指市府雖然終止開發，卻花1600萬元招標做亞矽創及周邊土地開發定位的研究案，直批張「先批錢坑，再要錢沾」；關於綠營質疑，航空城公司回應「抹黑攻擊令人遺憾」。

民進黨團表示，標案是昨天發現的，張善政在10月11日議會施政報告時指亞矽創是錢坑，但就在當天，航空城公司默默上網開標1600萬元的限制性招標，名稱為「亞矽創研中心暨周邊土地開發定位及招商委託專業服務案」，一邊取消亞矽創，一邊花1600萬元做研究案，不懂居心何在？

市議員魏筠表示自己曾詢問航空城公司，獲悉資策會早在2018年就花了380多萬元做了相關的研究案，不解市府為何棄舊計畫不用，卻加碼用1600萬元做新研究；魏筠質疑，亞矽創對於張善政市長，不是不能做，只是舊政府的提案張不能接受。另外，張善政在議會否定舊計畫是錢坑，卻沒有交代自己為何花1600萬元做新研究。

市議員王珮毓表示，市長張善政號稱科技市長，卻裁撤資訊科技局，又單方面宣布暫停興建亞矽創，現在又傳台積電不來桃園，應該好好檢討；市議員張曉筠說，張善政稱亞矽創要花75億元興建是錢坑，卻在施政報告的當天上架1600萬元研究案，該標案是限制性招標，該廠商是否有能力找到比75億元預算低又比原先計畫更好的方案，這點要打一個問號。

航空城公司表示，「亞矽創研中心暨周邊土地開發定位及招商委託專業服務案」10月11日公開上網招標是因為2019年委託資策會執行的開發案和現今發展有落差，而且當年做的評估案考慮面向不夠周全，嚴謹度不足，為慎重起見，所以委託專業顧問公司執行A19站周邊區域整體開發計畫可行性評估，重新檢視區域發展定位、開發模式及招商策略，吸引更多創新產業及人才進駐。

航空城公司指出，10月11日的標案研究範圍除了亞矽創，還包含周邊國際旅館基地、桃園會展中心、桃園棒球場、美術館等土地開發整體效益評估，提升招商引資效益並發展相關產業。

航空城公司解釋，1600萬元包含先期規劃、公告招商、評選及簽約階段，比臺北車站特定專用區C1/D1（雙子星）土地開發委託專業服務顧問案、高雄捷運橘線O9、O10站土地開發招商案的總預算低，也完全合乎採購法規定，絕無圖利問題，對於各種抹黑攻擊，令人遺憾。