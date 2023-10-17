深入泰緬用藝術服務兒童 台生看到戰爭的巨變

桃園中原大學志工學生，今年前往馬祖和泰緬邊境，與在地組織連江縣紅十字會及Glocal Action邊境行動協會合作，做文史影像紀錄及藝文教學服務。學生將這些成果於中壢市巷仔46文化共享空間，舉辦名為「邊境故事：邊界、戰爭與自由」的展覽，民眾可於10月22日前免費參觀。

中原大學服務學習中心今年服務主題為「藝術陪伴」，由學生攜手馬祖的長者及緬甸的兒童，跨世代與跨文化的交流。他們以拼貼色紙、畫筆和顏料，展現出即興的創意，包括一筆畫、撕紙畫和手指畫，娓娓述說著關於家鄉記憶的人文故事，表現出獨一無二的情感和價值。

中原大學指出，在為期1個月的實地服務，學生志工透過藝術作為媒介，深入了解當地文化，並與長輩和孩童一同藝術創作，呈現了家鄉生活和情感經歷的豐富多樣性。對於緬甸的學齡兒童來說，通常需要進入大學的藝術相關科系才有機會拿起畫筆創作，這次的藝文體驗為他們帶來嶄新的視野探索。在服務過程中，中原學生也反思了戰爭對當地社會所帶來的巨變影響，讓他們更加珍惜和平與自由的現況。

工業系2年級學生曾薇錡分享，在親身接觸經歷戰爭的人，傾聽他們的故事，參觀戰時留下的建築遺跡，使她更加明白，現在所擁有的自由，是經過多少不自由的犧牲而換來。