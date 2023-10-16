桃園公安申報、消防安檢項目重疊 社區怨「被剝皮」

高雄城中城火災讓外界開始重視消防安檢機制，不過不少社區反映，市府建管處「建築物公安檢查申報」和消防局「消防安檢申報」檢查項目多處雷同，卻要重複檢查，抱怨宛如被剝好幾層皮。市府建管處今天承諾會檢討，也會與消防局討論降低社區維護和申報費用的做法。

市府建管處今到市議會工作報告，議員黃敬平質詢提到，近期許多老舊社區管委會反映，每年要公安檢查項目不只繁瑣且所費不貲，例如平鎮區新英里的金碧輝煌社區屋齡超過15年，每月消防維護費用大約是8000元，消防申報費用每年1萬2000元，4座電梯維護費用每年約9600元，但住戶僅約30戶上下，這些費用對住戶而言負擔不小。

黃敬平說，建管處「建築物公安檢查申報」檢查項目有16項，消防局「消防安檢申報」有21項，雖2種申報的法令依據、主管機關、申報時間和專業人員資格不同，檢查項目卻有不少重複，像是滅火器、自動警報設備等防火設施多有重疊。

黃敬平表示，為了這2種安檢，管委會每次都要找簽證師、消防設備師、消防設備士，管委會申報簽證除需繳交給政府規費外，還要再委託民間專業鑑定單位，對戶數不多的社區是很大的負擔，宛如在懲罰中小型、屋齡較高的社區；建議都發局建管處和消防局，應建立橫向聯繫平台，或同時派員檢查共同項目，避免社區重複申報。

副市長王明鉅當場承諾會後續研究，並找民間相關技師一起想辦法，討論「建築物公安檢查申報」和「消防安檢申報」檢查結果是否能互相承認。都發局長江南志表示，「建築物公安檢查申報」和「消防安檢申報」檢查頻率不同，通常建管處負責的公安申報維護成本較高，會後將與消防局討論是否改變做法，協助社區降低平常維護和申報的費用。