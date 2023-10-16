竹南科18日現場徵才 台積電釋出全年6000個職缺

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署10月18日在苗栗縣竹南科學園區就業服務台，辦理現場徵才活動，其中，台積電大舉釋出全年不分區6000名職缺，另有京元電子等其他14家提供超過500個工作機會，歡迎有興趣的民眾把握機會。

竹南科就業服務台（竹南鎮科研路36號2樓）18日上午9點至下午1點徵才活動，參加廠商包括台積電、京元電子、鼎元光電、超豐電子、望隼科技、上莊、平順混凝土、京鼎精密、尚順開發、康普材料、大潤發、義為、加和紙業、上森景觀、信紘科技。

桃竹苗分署指出，台積電因應業務成長與技術開發需求大舉徵才，職缺包括技術員、模組副工程師、製程工程師、智慧製造工程師、設備工程師及製程整合工程師，全國不分地區，全年職缺6000個。

此外，參加徵才15家廠商職缺多元，超過6成高中職學歷即可應徵、平均薪資上看4萬元以上，其中，尚順君樂飯店的房務員職缺成功錄取後，除保障底薪外，可申請專案缺工就業獎勵，每月最高可領1萬元就業獎勵金，最長12個月。

桃竹苗分署另於10月25日上午9點至下午1點在苗栗就業中心（苗栗市中山路558號），京元電子、冠軍建材、富田電機、太平洋醫材、實耐格、宏業電化、宸鼎生物、中榮紡織、力積電、樂菩長照、家樂福苗栗店、中興保全、四維清潔、泰安觀止，及全國高爾夫等15家廠商辦理徵才，共350個工作機會。

其中近4成職缺為固定日班、周休二日，適合兼顧家庭與工作需求的民眾，25日上午10點開始，特邀特斯拉長期供應商富田電機現場介紹公司業務，並分享應徵技巧。

桃竹苗分署指出，2場徵才活動，民眾應徵2家以上廠商，即可獲得精美面試禮，現場並設苗栗地區餐飲業及旅宿業疫後缺工就業專區，專人提供服務，符合條件者，可享每月6000至1萬元的就業獎勵金。