行政院新聞稿回應航空城拆遷戶訴求 議員：甩鍋、噁心

桃園市議員游吾和、徐其萬、涂權吉與立法委員黃世杰等人昨天和航空城拆遷戶代表與多位里長、公民團體到行政院，抗議中央與地方政府對航空城拆遷戶「先建後拆」的承諾跳票，所有補償總和也沒辦法達到「1坪換1坪」的公平正義精神，為了配合政府航空城重大開發政策變成拆遷戶，竟然要重新揹負數百萬元甚至近千萬元的貸款才能重建家園或購屋；航空城工程延宕更是嚴重影響拆遷戶的權益。

游吾和是航空城開發案所在地的議員，今天在臉書感慨，到行政院抗議，民眾的基本要求就是「要回一個家！」當初就是鄭文燦涉嫌違法失職造成今天的局面，徵收戶慘重損失無法重建家園。大家上午抗議，行政院下午馬上發布「甩鍋」的新聞稿，整篇文章像「居民權益極大化」等用字，感覺都是鄭文燦擔任桃園市長時候的味道，話說的好聽但是都沒做到，讓人「惡心（噁心）」，游吾和強調，他是民進黨黨員，實在不想批評自己的執政黨，不過還是會與拆遷戶相約10月31日桃園市政府見。

游吾和說，他講行政院的新聞搞甩鍋，是要行政院不要忘記航空城開發案蛋黃區是交通部負責開發，不能把拆遷補償的基準點、評點都推給地方，說是地方政府依照自治條例訂定的，中央自己也可以主導啊，像最近一次增加20%的補償就是由交通部宣布，地方當然樂意跟進。

他指出，航空城拆遷補償的基準點，早在92年就定好了，但是鄭文燦上任以後主政的桃園市政府把基準點改成105年，這個對航空城拆遷戶的權益影響很大，當然是不利於拆遷戶，這也就是為什麼大家說鄭和團隊是「元兇」，希望中央不要再講什麼依照地方政府的自治條例做事情，其實中央如果有誠意好好的回應拆遷戶的心聲，大可自己出面主導。

按媒體報導，行政院的新聞稿指出，桃園航空城是國家重大建設計畫，現已進入區段徵收工程、安置住宅興建、安置街廓配地階段，對於部分拆遷居民至行政院陳情所提的訴求，行政院表示會要求相關單位納入研議，並要求桃園市政府重新檢討拆遷安置方案，行政院會以「居住正義」、「居民權益極大化」、「蛋黃區蛋白區標準一致」、「落實先建後遷」等原則，處理拆遷補償及安置工作。

行政院的新聞稿也說，針對桃園市政府所提出第三階段自願搬遷規畫，因居民尚有不同意見，已請交通部退回桃園市政府再研議，務必再提高補償標準；交通部也將請桃園市政府檢討評點調整，交通部自己提的加碼補償20%也會配合調整。

至於機場園區安置住宅配售價格，若因營建物價上漲導致成本增加，宜由中央及地方政府適度吸收營建漲幅，行政院將請相關單位配合辦理；有關先建後遷配套方案，行政院會督請桃園市政府完成5大管線、聯外道路等重要基礎設施後，再行辦理安置街廓點交作業。

行政院在新聞稿也提到航空城開發案後續計畫推動，及拆遷安置檢討重點。