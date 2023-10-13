住桃園52家優質旅宿 擁2倍購物節抽獎機會！還加碼抽油電車

桃園觀光旅遊局推出「桃園好棧」優質旅宿品牌，今年評選出52家優質旅館及民宿，這次活動更結合經發局桃園購物節舉辦桃園好棧加碼抽獎活動，民眾於10月20日至11月30日住宿桃園好棧，憑發票或民宿專屬抽獎券到桃園購物節系統登錄，除可獲得桃園購物節抽獎2倍機會外，更可參加2023桃園購物節第二波期間限定活動，有機會抽到油電車。

桃園好棧評鑑這次分為3大組別，其中旅館國際亮點組主要考量旅館業者是否具有獨特吸引國際旅客的特色，及對國際旅客的友善程度和提供特殊的服務設施等。旅館優良典範組，則更注重旅館業者的經營管理、服務品質和社會責任。在民宿組主要著重於民宿特色及友善旅客服務品質的作為。

桃園市長張善政今頒獎表示，桃園有超過200家旅宿業者、120家民宿，這次評選出旅館國際亮點組13家、旅館優良典範組22家及民宿組17家優質旅宿。

觀旅局長周柏吟說，這次更納入環境永續及創意體驗等項目，引導旅館業者能朝當前觀光政策方向各項精進改善，以順應旅遊市場的趨勢。

張善政說，疫情過去旅遊熱潮慢慢回來，希望這些業者的努力都能被看見。今天特地頒獎給這些業者，讓他們廣為周知，也吸引更多遊客。針對獲獎業者，市府後續也將會規畫多元媒體及國際旅遊平台行銷宣傳，品牌加值工作坊及量身訂做推廣方案，各別業者亮點行銷等等，期能提升各旅宿的知名度、企業品牌形象及服務品質，將桃園好棧的品牌行銷至國際。

張善政更宣布與桃園購物節合作活動，民眾於活動期間住宿桃園好棧，憑發票或民宿專屬抽獎券到桃園購物節系統登錄發票資訊，除可獲得桃園購物節抽獎兩倍機會外，更可參加特別推出桃園好棧消費專屬加碼抽獎活動，最大獎為TOYOTA COROLLA CROSS 油電車及 COROLLA ALTIS 油電車，還有電動機車、iphone等。