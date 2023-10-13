桃園復興重遊率低 藉大數據分析解決

桃園市常挨批是最難玩的城市，市府透過大數據分析，發現復興區重遊率不到6成，外地遊客僅4成1，低於桃園遊客5成9，多名議員認為景點串聯度不足，「缺乏整合」是遊客不想再訪的主因。市府觀旅局回應，今年已推出新品牌強化復興觀光，其餘景點也會加強宣傳，帶動整體人潮。

據交通部觀光署台灣旅遊狀況調查報告，桃園連6年旅次六都排名敬陪末座，市府主計處近期透過電信數據分析23個知名觀光景點旅遊情形，發現青埔休閒遊憩區去年總觀光人次達1933萬最多，但復興角板山、羅浮溫泉、小烏來風景區、拉拉山等景點重遊率僅59.8％。

主計處分析認為，復興區景點夏季以外遊客少、重遊率低、距離遠，交通不易到達，同時為生態環境保護，北橫沿線開發受到限制；青埔地區雖重遊率高、遊客停留時間長，但該區也面對停車位興建速度趕不上遊客成長等問題，須進一步改善。

觀旅局表示，復興區受交通因素影響，重遊率較低，但經行銷努力，住宿率逐年增加，今年「過夜率」已擠入桃園市前3名；市府也在北橫沿線推動頭察及慈湖園區、三層及打鐵寮古道、羅浮溫泉及下巴陵隧道等再造工程，年底將陸續完工開幕，並推出「探索北橫」品牌打造新北橫觀光行程。

此外，桃園市水務局為改善板新取水口和中庄調整池水質，斥資2億進行大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫工程，打造大溪瑞興7個人工濕地池塘，主題工程近日完工試運轉，人工濕地每天可淨化大漢溪生活汙水1萬噸，讓水質達排放標準。

水務局也說明，該工程同時打造1.6公里人行步道及自行車道，還有生態溪流及景觀平台、廣場等，預計明年3月開放。