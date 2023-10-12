桃園「這地方」重遊率最低 市府：強化觀光新品牌

桃園常挨批是最難玩的城市，市府透過大數據分析，發現復興區重遊率不到6成，外地遊客數量也低於本地遊客。多位議員認為景點串聯度不足，缺乏整合是遊客不想再訪的主因。觀旅局回應，今年已推出新品牌強化復興觀光，其餘景點也會加強宣傳，帶動整體人潮。

據交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查報告」，桃園連6年旅次排名在六都敬陪末座，市府主計處近期透過電信數據，大數據分析23個知名觀光景點去年旅遊狀況。

研究發現，青埔休閒遊憩區觀光人次最多，去年總觀光人次達1933萬；但位在復興區的角板山、羅浮溫泉、小烏來風景區、拉拉山等景點重遊率平均僅59.8％；另去年本地遊客達3781萬、占59％，外地遊客為2675萬、占41％，凸顯桃園觀光吸引力不足。

主計處指出，復興區景點夏季以外遊客少、重遊率低、距離遠，交通不易到達，同時為生態環境保護，北橫沿線開發受到限制；青埔地區雖重遊率高、遊客停留時間長，但該區也面對停車位興建速度趕不上遊客成長等問題，須進一步改善。

觀旅局表示，相較都會型景點，復興區受交通因素影響，重遊率較低，但經行銷努力，住宿率逐年增加，今年「過夜率」已擠入全市前3名；市府在北橫沿線陸續辦理各項再造工程，包括頭察及慈湖園區、三層及打鐵寮古道、羅浮溫泉及下巴陵隧道等都將於10、11月陸續完工重新開幕，並透過「探索北橫」品牌打造新北橫觀光行程。

至於本地和外地遊客差距大，觀旅局表示，推估是去年第2季剛開始疫情共存，影響外縣市出遊意願；儘管疫後各縣市觀光產業仍有待復甦，但桃園觀光旅遊表現有相當水準，未來將持續與各局處密切合作。

議員陳治文建議，針對復興旅遊，市府可依照四季特色規畫套裝行程，加強產業和景點串連。

議員彭俊豪認為，青埔應參考多次大型活動經驗建置環狀線公車，串連商場與停車空間，疏導車流人潮，另可設計遊程推廣再造的公園，創造多元景點，讓青埔更好玩。