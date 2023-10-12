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桃園八德一號社宅租金調漲惹怨 張善政拍板「維持原價至明年中」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園八德一號社宅租金原定近期調漲，但因漲幅過高引發民怨，市府討論後決定暫緩。本報資料照片
桃園八德一號社宅租金原定近期調漲，但因漲幅過高引發民怨，市府討論後決定暫緩。本報資料照片

桃園市議會民進黨團昨開記者會，批評八德一號社宅續租金漲幅達8成，許多青年、年輕家庭、弱勢租客哀鴻遍野。市府住宅發展處今表示，市長張善政昨主持專案會議，決議持續維持原租金，新方案預計明年4月公告，市府會再詳細評估，不讓弱勢租戶的負擔過大。

住宅處表示，八德一號社宅租金自2020年以來3年未漲，舊租金已不符維護管理需求，經參考3家估價師評估今年市場租金並參考物業管理成本後，不得不考慮調漲租金的方案；不過原定方案公告時間不足，且漲幅應有影響更小的方案，張善政開會決議在制度調整前維持原租金。 

住宅處表示，張善政在會中提到，社宅租金計算必須嚴謹考量管理成本與政策戶負擔之間的平衡，建立穩健且兼具公平透明的可預期租金機制十分重要，住宅處必須重新檢討新版租金，並在明年1至3月對外妥善溝通，預計明年4月1日公告；租約在明年6月30日以前到期者，均可依原租金續租至公告期滿3個月。 

住宅處表示，社宅有照顧經濟、社會弱勢的政策目標，40%為社會經濟的弱勢政策戶，60%為一般住戶，市府會再詳細評估，考量承租戶的差異性，決不會讓弱勢租戶的負擔過大。

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