資源回收率達80% 新竹寶山強力宣導環保惜物

新竹縣寶山鄉公所鄉強力宣導資源回收，並於2023年中秋嘉年華會時，結合資源回收物兌換摸彩券活動，也安排20個攤位的二手物品交換、買賣，藉此鼓勵鄉親朋友資源回收做環保、惜物愛物，以達到垃圾減量的目標。鄉長邱振瑋也說，現在寶山鄉執行資源回收率已高達80%，遠高於新竹縣總平均53%。

邱振瑋指出，他在當縣議員時，就開始推動回收工作，近幾年來寶山鄉公所也強力宣導，將環保意識深植民眾心中，遇到回收工作沒確實的民眾，清潔隊員也很有耐心的詳細解說，今年中秋嘉年華會時，清潔隊也特別安排20個攤位二手物品交換、買賣，讓民眾知道環保、惜物的重要。

邱振瑋也表示，寶山鄉近年移入大量科技業從業人口，上班時間難以配合垃圾車清運時間，多向鄉公所反應希望設置垃圾子車，鄉公所近日開始規畫試辦設置定點掀蓋式垃圾子車，方便晚下班的工程師不用擔心丟垃圾的問題。