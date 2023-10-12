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資源回收率達80% 新竹寶山強力宣導環保惜物

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣寶山鄉公所鄉強力宣導資源回收，並於2023年中秋嘉年華會時，結合資源回收物兌換摸彩券活動。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉公所鄉強力宣導資源回收，並於2023年中秋嘉年華會時，結合資源回收物兌換摸彩券活動。圖／寶山鄉公所提供

新竹縣寶山鄉公所鄉強力宣導資源回收，並於2023年中秋嘉年華會時，結合資源回收物兌換摸彩券活動，也安排20個攤位的二手物品交換、買賣，藉此鼓勵鄉親朋友資源回收做環保、惜物愛物，以達到垃圾減量的目標。鄉長邱振瑋也說，現在寶山鄉執行資源回收率已高達80%，遠高於新竹縣總平均53%。

邱振瑋指出，他在當縣議員時，就開始推動回收工作，近幾年來寶山鄉公所也強力宣導，將環保意識深植民眾心中，遇到回收工作沒確實的民眾，清潔隊員也很有耐心的詳細解說，今年中秋嘉年華會時，清潔隊也特別安排20個攤位二手物品交換、買賣，讓民眾知道環保、惜物的重要。

邱振瑋也表示，寶山鄉近年移入大量科技業從業人口，上班時間難以配合垃圾車清運時間，多向鄉公所反應希望設置垃圾子車，鄉公所近日開始規畫試辦設置定點掀蓋式垃圾子車，方便晚下班的工程師不用擔心丟垃圾的問題。

邱振瑋也提到，過去寶山鄉因無清溝車輛，每年都由竹北市清潔隊調派人車協助清溝作業，近來寶山因台積電擴廠進駐，大型社區急遽增加，以致於道路建設排水溝也變多了，急需清溝車以利疏濬。他也積極與竹北市長鄭朝方商談，由市公所移撥一輛可用的清溝車給寶山鄉使用，跨出「城鄉共好」第一步。

邱振瑋也表示，寶山鄉近年移入大量科技業從業人口，上班時間難以配合垃圾車清運時間，多向鄉公所反應希望設置垃圾子車。圖／寶山鄉公所提供
邱振瑋也表示，寶山鄉近年移入大量科技業從業人口，上班時間難以配合垃圾車清運時間，多向鄉公所反應希望設置垃圾子車。圖／寶山鄉公所提供
鄉長邱振瑋指出，現在寶山鄉執行資源回收率已高達80%，遠高於新竹縣總平均53%。圖／寶山鄉公所提供
鄉長邱振瑋指出，現在寶山鄉執行資源回收率已高達80%，遠高於新竹縣總平均53%。圖／寶山鄉公所提供

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