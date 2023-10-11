桃園綠議員抗議巿長「無心市政」 藍：張善政不像鄭文燦

桃園市長張善政今天上午到議會定期會大會施政報告，步入會場前，民進黨議員在會場外「突襲」一字排開高喊「市長航空城政見跳票」、「無心市政」等口號與舉抗議看板，一度以貼近方式擋在張善政前面，迫使張善政走路速度放慢甚至必須稍微側身才能，隨扈連忙在前慢慢引導，副市長蘇俊賓也擋住綠營議員再擠進來，讓張善政可以往前走，隨後進入議會議事大廳。

不過民進黨議員也跟著步入議事廳，在主席台前再一字排開，喊著同樣的抗議口號，藉此表達民進黨對張善政施政的不滿。

張善政對民進黨籍9點開始做10分鐘施政報告，第一位質詢的國民黨籍市議林政賢肯定張善政為人實在，做事不做秀，不像前市長鄭文燦市長能袖善舞，不過桃園是幾次颱風來襲，唯一沒有颱風假的城市，臉書罵聲連連，不少學生、勞工用不同的用語表達颱風不想上課上班的心情。

張善政表示可以理解罵聲，不過也有全國的民調顯示，77% 支持未達標準不放颱風，要決定放不放颱風假確實兩難，市府是按中央氣象署的預報，達到放假標準就標準，沒有就正常上班課。不過市議員張碩芳認為，桃園市市區風雨比較小但是郊區沿海風雨大這個部分要考量，張善政表示最主要還是氣象屬的數據資料，如果能有更多的資料可以評估分析，會考慮是否分區放颱風假。

林政賢與接著質詢的國民黨市議員楊朝偉都關心施政滿意度掉到16名，楊朝偉請張善政為自己施政打分數，張市長答詢他從過去擔任行政院長與現在任桃園市長，都不會給自己打分數，應該由人民來打分數，他會盡全力做好市政工作，隨後國民黨議員陳美梅就張善政施政和統籌分配款不公的問題質詢，並未再把焦點放在民調、颱風假。

市議會上午10點前都由國民黨籍議員質詢，民進黨議會團預計在10點30分開記者會，抨擊張善政施政包括終止亞矽創新研發中心工程合約，張桂綿議員質詢時，張善政就說明亞矽創新研發中心是中央的政策，桃園市政府並沒有終止，只是調整內容會重新招標。

張善政在施政報告指出，上任迄今291天，市府團隊規畫每一項政策、建設或活動，都是希望為市民帶來更幸福的生活，包括為了讓市民跨縣市上班、上學更加便利，在基北北桃的共同努力與中央的支持下，順利發行了1200都會通公共運輸月票，不僅降低了市民的通勤成本，更讓機捷創下單日超過12萬人次的紀錄；而與去年同期相較，搭乘人次也倍增。

另外，為了市民行的安全，努力推動「人本友善135」計畫，並已提前達標。目前共增加104處行人庇護島、56條標線型人行道、181處行人早開時相等措施，真正落實「還路於民」。

張善政表示，為了市民健康，市府領先全國執行擴大肺癌篩檢計畫，目前有超過1萬8千人申請，除已找出849例可疑案例追蹤外，並找出45案確診個案治療，挽救了許多寶貴生命。未來還會擴大受檢族群，針對篩檢數據分析，研判病患居住或工作的高風險區域與工作性質，做為政策制定的依據。此外，市府也會提升桃園的醫療量能，包括成立復興區小型市立醫院、南區市立醫院。

為了讓更多婦女在家庭、職涯發展得到完善的協助，市府領先全台推出凍卵營養補助金及產後憂鬱心理諮商等專案，目前有近四千位市民獲得協助。

張善政說，為了保障市民的食品安全，市府衛生局、法務局及農業局等單位已建立食品聯合稽查機制。從今年1月開始，無論是萊克多巴胺食品、輻射殘留或是泰國雞蛋發霉事件，都在第一時間出擊。面對近期進口蛋問題，市府積極針對大賣場、超市、傳統商行、洗選場、蛋品工廠進行清查，率全國之先查獲近150萬顆即期蛋品和產地標示不實的狀況。

張善政強調已巠要求教育局必須加強留意學校營養午餐蛋品來源，務必保護學童的食品安全。在美國豬肉的標示方面，也查緝出兩家廠商共15萬公斤進口豬肉產地標示不實，再次為市民的食品安全嚴格把關。

張善政在報告也提到為了守護市民，確保公共及民間建設工地及周邊環境的安全，在今年初就率先全國提出五大安全措施，分別是：建立施工計畫外審制度、工地安全防護措施的巡檢、建立大數據資料庫、落實專任工程人員及工地主任，以及建立損鄰處理機制，以避免意外發生。