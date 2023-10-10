國旗屋升旗！張老旺自辦國慶升旗2千人喊萬歲感人 張善政讚無人能及

今天雙十國慶日，桃園市知名國旗屋老闆張老旺上午自費舉辦第29年國慶升旗典禮，滿街旗海飄揚，退伍軍人穿著抗日88軍軍服參加，民眾高喊「中華民國萬歲」場面感人，市長張善政表示，張老旺國旗屋以自己私人力量辦理升旗第29年，台灣從南到北無人能及，不分藍綠白放下顏色站在一起，團結在國旗底下，才會贏得尊敬，中華民國越走越好。

張老旺國旗屋每年自腰包舉辦國慶升旗典禮第29年，今年移師中壢區龍江市民活動中心辦理，今天上午升旗現場和周邊插滿1.8萬面國旗飄揚，張善政與夫人張琦雅、市議員邱奕勝率議員、藍綠白立委參選人及新黨主席吳成典、孫文學校總校長張亞中，與現場近2000人一起唱國歌、參加升旗典禮，高呼中華民國萬歲。

張善政表示，張老旺從滇緬來到台灣，為國家貢獻一輩子，今年適逢滇緬孤軍撤退來台70週年，70年來滇緬軍人在中壢龍岡地區打造在台灣的家，成為地力獨有特色，今天不分顏色來支持張老旺升旗典禮，更是支持中華民國國旗，大家在國慶日放下不同意見，一起團結在國旗底下，展現團結力量，才會受到國際社會尊敬，更有信心中華民國會越走越好。

張老旺表示，當年母親害怕槍聲一起找不到父親，就縫製一面國旗交給父親，讓我們找到國旗就找到父親，他到台灣發現父親很愛那面國旗，直到去世，他整理遺物發現該面國旗，就是救他來台的那面國旗，當時一捏碎掉，從此他發誓要掛國旗掛到死，從一面國旗三個人升旗，至今聚集那麼多人升旗，讓他好感動。

張說，他11歲時抵達忠貞新村，在宵裡國小讀書時，發現國慶日這天大家都會集合起來，家家戶戶掛國旗慶祝國慶日，每一間房子前都會插上2隻國旗，後來國慶日舉家歡慶逐漸消失，他舉辦國旗升旗典禮會一直繼續辦下去。