聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園復興甜柿產季來了 猴害搶食竟減產三、四成
桃園市復興區甜柿口感清脆多汁，每年10月進入甜柿產季銷售，深受消費者喜愛，近年來不只是水蜜桃，今年甜柿產季屢屢遭受台灣獼猴搶食之害，復興區農會今天表示，今年復興甜柿受猴害嚴重影響，預估產量減少三至四成，各果園產量影響多少，農會迄今仍在觀察。
復興區農會表示，復興區甜柿栽種集中在後山卡拉、光華、雪霧鬧等地區，共約30多戶果農種植，每年產季10到11月，復興區甜柿由於栽種海拔高、日夜溫差大及土質影響，甜柿口感清脆多汁，甜度達12至15度，受到消費者喜愛，但是山區猴害搶食甜柿嚴重，果農若未裝設電網損失慘重，今年預估產量將減少三至四成左右，觀察今年柿子產量不會很多。
復興區農會也提供消費者選購復興甜柿訣竅，以甜柿色澤均勻、萼片鮮綠、果面乾淨、果大飽滿當參考，色澤較紅潤的柿子表示成熟度高、甜度夠，色澤較青綠柿子則是保存時間較久。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言