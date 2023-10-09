桃園復興甜柿產季來了 猴害搶食竟減產三、四成

桃園市復興區甜柿口感清脆多汁，每年10月進入甜柿產季銷售，深受消費者喜愛，近年來不只是水蜜桃，今年甜柿產季屢屢遭受台灣獼猴搶食之害，復興區農會今天表示，今年復興甜柿受猴害嚴重影響，預估產量減少三至四成，各果園產量影響多少，農會迄今仍在觀察。

復興區農會表示，復興區甜柿栽種集中在後山卡拉、光華、雪霧鬧等地區，共約30多戶果農種植，每年產季10到11月，復興區甜柿由於栽種海拔高、日夜溫差大及土質影響，甜柿口感清脆多汁，甜度達12至15度，受到消費者喜愛，但是山區猴害搶食甜柿嚴重，果農若未裝設電網損失慘重，今年預估產量將減少三至四成左右，觀察今年柿子產量不會很多。