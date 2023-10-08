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竹市直達桃園機場唯一國道客運再增班 假日最多26班次
疫情平緩後出國旅客持續增長，新竹市唯一直達桃園國際機場的國道客運班次「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線因班次仍未恢復疫情前水準；竹市府今天指出，經協調日豪客運將於10月11日起至10月底，平日再增班至24個班次、假日增班至26個班次，且增班計畫已獲交通部公路局核定，以疏運出國旅遊人潮。
交通處指出，疫情結束後出國人潮與日俱增，市府持續與業者保持密切聯繫，請業者依市民乘車需求增加班次，暑假時因應市民出國需求，業者先增加至20班次，考量市民乘車需求持續成長，經與業者協調，10月11日至31日的平日增至24班次、假日增至26班次。
桃竹竹苗通勤定期票TPASS在10月2日上路，這條從新竹開往桃園機場的國道客運1250路線也納入「桃竹竹苗通勤定期票」優惠範圍，市府也歡迎若有購買「桃竹竹」或「桃竹竹苗」方案的通勤定期票的市民朋友，請多加利用。
交通處也補充說明，今年8月業者通知市府增班計畫，而後因人力調度不及臨時減班，嚴重影響市民乘車權益，市府接獲反映後，立即發函交通部公路局要求業者改善；此次增班計畫，市府已要求業者依規定提報交通部公路局，且已獲該局核准及同意公告增班計畫。
交通處強調，市府後續將與交通部公路局持續督促業者依核定計畫行駛，若未依核定計畫行駛，將協請交通部公路局依規開罰，確保民眾權益。
「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線由新竹轉運站發車，途經公園、二分局、馬偕醫院、清華大學、交通大學、第二航廈、第一航廈，票價為150元，可使用電子票證（悠遊卡、一卡通、icash）於車上刷卡或於車上購票。若有無障礙需求，可提前2天致電02-2975-3868預約，業者將協助安排無障礙車輛，詳細班次資訊可至日豪客運網站查詢。
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