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世客博世界館未來用途 桃市拍板轉型科技圖書館
2023世界客家博覽會本月15日即將閉幕，桃園市長張善政與立委魯明哲、議長邱奕勝昨會勘世界館，張善政當場決定，未來挑高的1樓將作為智慧科技圖書館、2樓是沉浸式數位藝術展示館，提供鄉親使用圖書館智慧科技和接觸科技藝術展示，打造青埔新亮點。
魯明哲昨邀張善政、邱奕勝、議員梁為超和市府主管會勘，魯明哲說，很多鄉親陳情關心世界館用途，青埔人口快速增加，許多年輕夫妻有圖書館需求，世界館場地1394坪適合作為區域型圖書館，定案後，希望市府趕快規畫不一樣的科技圖書館，維持傳統溫書、借還書功能，讓全市鄉親運用。
張善政表示，世界館是不錯的建築，市府經幾周研議，拍板決定，1樓打造智慧科技圖書館，與一般的圖書館不一樣，會提供很多科技工具，可讓鄉親借書、上網閱覽查資料，看影音聽音樂、看影片和休閒看書，2樓沉浸式數位藝術展示館，未來所有世客博台灣館、世界館展覽做成數位化永久保存，可以虛擬實境表現出來，並提供青年藝術家創作內容展示，這兩樓搭配，將成為未來青埔新亮點，讓所有鄉親享受不一樣的科技圖書館。
邱奕勝、梁為超均對市府規畫表達支持，邱奕勝表示，地方大都希望當圖書館運用，也希望智慧科技圖書館保留過去的客家精神和客家文化，讓更多市民認識。
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