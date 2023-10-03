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世客博世界館今後做何用？ 張善政：做智慧科技圖書館

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（右三）與立委魯明哲（右二）、市議長邱奕勝（右四）會勘世客博世界館，敲定做智慧科技圖書館。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）與立委魯明哲（右二）、市議長邱奕勝（右四）會勘世客博世界館，敲定做智慧科技圖書館。記者曾增勳／攝影

2023世界客家博覽會即將本月15日閉幕，今後世客博世界館場何去何從？市長張善政與立委魯明哲、市議長邱奕勝今天下午會勘，張善政當場決定，未來世界館一樓做為智慧科技圖書館、三樓做沉浸式數位藝術展示館，提供鄉親使用圖書館智慧科技和接觸科技藝術展示，將是未來青埔新亮點。

2023世客博自8月11日開幕展覽66天，將在15日結束，魯明哲邀請張善政、邱奕勝、市議員梁為超和市府主管辦理世客博結束後續場館如何使用會勘，魯明哲說，世客博即將結束，他接到很多鄉親陳情關心世界館用途，青埔人口快速增加，許多年輕夫妻有圖書館需求，世界館場1394坪適合做區域型圖書館，今天定案後，希望市府趕快規畫不一樣的科技圖書館，維持傳統溫書、借還書功能，讓全市鄉親運用。

張善政表示，世客博世界館場是不錯的建築，市府經幾周研議，拍板決定，一樓做智慧科技圖書館，與一般的圖書館不一樣， 會提供很多科技工具，可讓鄉親借書、可上網閱覽查資料，看影音聽音樂、看影片和休閒看書，三樓做沉浸式數位藝術展示館，未來所有世客博台灣館、世界館展覽做成數位化永久保存，可以虛擬實境表現出來，並提供青年藝術家創作內容展示，兩樓館場搭配將成為未來青埔新亮點，讓所有鄉親享受不一樣的科技圖書館。

邱奕勝、梁為超均對市府將世客博世界館場規畫為智慧科技圖書館表達支持，邱奕勝表示，地方大都希望世客博館場未來做圖書館運用，希望未來智慧科技圖書館把過去留下的客家精神、客家文化，繼續留在未來的圖書館內，讓市民認識和期待。

桃園市長張善政（右二）宣布世客博世界館做智慧科技圖書館，立委魯明哲（右一）、市議長邱奕勝（左二）支持。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右二）宣布世客博世界館做智慧科技圖書館，立委魯明哲（右一）、市議長邱奕勝（左二）支持。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）與立委魯明哲（右）、市議長邱奕勝（左）會勘世客博世界館，敲定做智慧科技圖書館。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）與立委魯明哲（右）、市議長邱奕勝（左）會勘世客博世界館，敲定做智慧科技圖書館。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政會勘宣布決定世客博世界館（見圖）今後做智慧科技圖書館。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政會勘宣布決定世客博世界館（見圖）今後做智慧科技圖書館。記者曾增勳／攝影

圖書館 張善政 邱奕勝

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