世客博世界館今後做何用？ 張善政：做智慧科技圖書館

2023世界客家博覽會即將本月15日閉幕，今後世客博世界館場何去何從？市長張善政與立委魯明哲、市議長邱奕勝今天下午會勘，張善政當場決定，未來世界館一樓做為智慧科技圖書館、三樓做沉浸式數位藝術展示館，提供鄉親使用圖書館智慧科技和接觸科技藝術展示，將是未來青埔新亮點。

2023世客博自8月11日開幕展覽66天，將在15日結束，魯明哲邀請張善政、邱奕勝、市議員梁為超和市府主管辦理世客博結束後續場館如何使用會勘，魯明哲說，世客博即將結束，他接到很多鄉親陳情關心世界館用途，青埔人口快速增加，許多年輕夫妻有圖書館需求，世界館場1394坪適合做區域型圖書館，今天定案後，希望市府趕快規畫不一樣的科技圖書館，維持傳統溫書、借還書功能，讓全市鄉親運用。

張善政表示，世客博世界館場是不錯的建築，市府經幾周研議，拍板決定，一樓做智慧科技圖書館，與一般的圖書館不一樣， 會提供很多科技工具，可讓鄉親借書、可上網閱覽查資料，看影音聽音樂、看影片和休閒看書，三樓做沉浸式數位藝術展示館，未來所有世客博台灣館、世界館展覽做成數位化永久保存，可以虛擬實境表現出來，並提供青年藝術家創作內容展示，兩樓館場搭配將成為未來青埔新亮點，讓所有鄉親享受不一樣的科技圖書館。