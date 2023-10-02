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公費流感疫苗今開打 新竹縣16人不願意打高端離開

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣衛生局表示，今天共計有3003人接種公費流感疫苗，其中有16人不願施打高端廠牌離開。記者黃羿馨／攝影
新竹縣衛生局表示，今天共計有3003人接種公費流感疫苗，其中有16人不願施打高端廠牌離開。記者黃羿馨／攝影

公費流感疫苗今天正式開打，衛福部疾管署準備698萬劑公費流感四價疫苗，包括國光、賽諾菲、東洋及高端疫苗四大品牌，但高端疫苗於新冠疫情期間引發爭議，導致許多家長對於高端流感疫苗有疑慮。新竹縣衛生局表示，今天共計有3003人接種公費流感疫苗，其中有16人不願施打高端廠牌離開。

家中有2歲幼童，來自湖口鄉的李先生表示，新冠疫苗絕對不會讓兒子打高端，但如果是流感公費疫苗的話，「打到就認了，應該多少會有點保護力吧？」家中有3歲幼童的竹北陳先生則說，如果公費打到高端就認了，但如果到時還是確診流感，那絕對給高端一星負評。竹北莊媽媽則表示，如果只能打高端會繼續等待，或是自費幫孩子打其他廠牌疫苗。

新竹縣衛生局表示，今天是公費流感疫苗第一階段開打第一天，新竹縣政府採購15萬劑流感疫苗，供應公費施打對象，目前疫苗採購廠牌以國光7萬6千餘劑占最多，其次為高端1萬3千多劑，今天新竹縣已有3003人接種流感疫苗，其中有16人因不願施打高端廠牌離開。

至於學校集中接種方面，新竹縣衛生局表示，今天開打首日僅安排東興國小施打，接種人數為1020人，接種率68.92%，其餘學校也將安排陸續開打。為讓校園防疫更完善，今年也全面提供「公私立中小學教職員工」免費流感疫苗施打，受惠人數4428人。

衛生局說明，新竹縣公費流感疫苗分2階段開打，第1階段對象為65歲以上長者、安養長照機構、19至49歲高風險慢性病、重大傷病及罕見疾病患者、滿6個月以上幼兒至學齡前幼童、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生，以及醫事、衛生防疫人員、禽畜養殖業及動物防疫相關人員、孕婦、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員、保母等。

至於第2階段，衛生局表示，將從11月1日起開放50至64歲，無高風險慢性病的民眾接種。

流感疫苗 高端疫苗 衛生局

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