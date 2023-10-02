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竹市交通事故死亡數 上半年下降逾1成

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

交通部日前公布各縣市1到7月的道安數據，新竹市發生交通事故後的平均死亡人數，較去年同期下降11.1%，在行人方面更是下降50%，在減少死亡人數下降比率的縣市內排名為第四；竹市警察局統計去年5大易肇事路口，辦理改善計畫已獲補助，正著手規畫設計，今年預計增加11處科技執法地點，在易超速路段進行移動式測速，降低事故風險發生。

交通處表示，今年3月市長高虹安請警察局統計111年5大易肇事路口，請交通處積極向中央爭取補助辦理改善，皆已獲中央核定補助，正著手辦理規畫設計。

在交通工程方面，今年也獲內政部國土管理署核定補助改善光復路一段、慈雲路、中華路四段至六段等路口行人安全改善工程，包括縮小路口、行穿線退縮、增設庇護島、加強行穿線照明、設置避車彎等設施改善來保障行人安全，預計113年底前改善90處路口。

新竹市警局表示，已盤點全市50處行人高發事故路口，提高見警率，今年預計增加11處科技執法地點，針對違規態樣執法取締，矯正投機駕駛人違規行為；此外，也在易超速路段進行移動式測速，利用機動調度來靈活取締違規駕駛，降低事故風險發生。

新竹市監理站表示，為降低高齡者事故風險，在醫院一站式服務提供長輩方便換照或繳回駕照，減少民眾來回奔波並提高效率，也透過機車駕訓進校園與機車駕訓補助提高民眾考照的便利性，建立正確機車駕駛及防禦駕駛觀念。

此外，市府今年已獲核定18案通學步道工程、共5億1136萬補助，透過中央補助，持續打造優質通學環境，保障民眾安全。

新竹

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