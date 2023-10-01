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0-6歲市府養！ 高虹安：十月起托育補助加碼5百到1500元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年好孕專車也取消排富限制，要讓更多孕婦可以便利使用。圖／市府提供
今年好孕專車也取消排富限制，要讓更多孕婦可以便利使用。圖／市府提供

新竹市政府積極推動「0-6歲市府養」社福政策，托育補助除了配合0至6歲國家一起養政策，自112年起取消排富限制外，市長高虹安宣布自今年10月起，市府再加碼托育補助每月500到1500元，來減輕育兒家庭的負擔。

高虹安表示，育兒家庭將孩子送托準公共托嬰中心或準公共居家托育人員，除了原本每月8500元的托育補助外，自今年10月起市府加碼補助每月1500元，也就是每月可獲得補助1萬元的托育補助；而送托到公共托嬰中心或公共托育家園的孩子，每月托育補助則加碼500元，每月合計可獲得托育補助6000元，讓家長育兒更輕鬆 。

新竹市政府落實老幼共好及幸福友善施政策略，社會處指出，新開辦的加碼托育補助，市府會主動依正在領有托育補助資格者，查調設籍狀況，家長無須再提出申請，只要申請人一方（父或母）及幼兒均設籍新竹市者即符合加碼補助資格，加碼托育補助金將於次月月底前撥入申請人郵局帳戶，今年第一次撥款時間訂於11月30日，預計竹市將有2千多戶育兒家庭受惠。

社會處表示，除了托育補助加碼外，也在今年4月開辦東區夜間及假日定點臨托服務，香山區的定點臨托服務，則預計今年底開辦，可望達成一區一定點臨托的托育服務目標，另外，今年好孕專車取消排富限制，要讓更多孕婦可以便利使用，市府將持續規劃更多社會福利措施，打造竹市成為好生、好養，幸福友善、老幼共好的城市。

市長高虹安宣布自今年10月起，市府再加碼托育補助每月500到1500元，來減輕育兒家庭的負擔。圖／市府提供
市長高虹安宣布自今年10月起，市府再加碼托育補助每月500到1500元，來減輕育兒家庭的負擔。圖／市府提供

托育 育兒 新竹

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