0-6歲市府養！ 高虹安：十月起托育補助加碼5百到1500元

新竹市政府積極推動「0-6歲市府養」社福政策，托育補助除了配合0至6歲國家一起養政策，自112年起取消排富限制外，市長高虹安宣布自今年10月起，市府再加碼托育補助每月500到1500元，來減輕育兒家庭的負擔。

高虹安表示，育兒家庭將孩子送托準公共托嬰中心或準公共居家托育人員，除了原本每月8500元的托育補助外，自今年10月起市府加碼補助每月1500元，也就是每月可獲得補助1萬元的托育補助；而送托到公共托嬰中心或公共托育家園的孩子，每月托育補助則加碼500元，每月合計可獲得托育補助6000元，讓家長育兒更輕鬆 。

新竹市政府落實老幼共好及幸福友善施政策略，社會處指出，新開辦的加碼托育補助，市府會主動依正在領有托育補助資格者，查調設籍狀況，家長無須再提出申請，只要申請人一方（父或母）及幼兒均設籍新竹市者即符合加碼補助資格，加碼托育補助金將於次月月底前撥入申請人郵局帳戶，今年第一次撥款時間訂於11月30日，預計竹市將有2千多戶育兒家庭受惠。