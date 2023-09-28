龍年竹竹苗將多2千學生 竹縣議員喊話增班增校同步進行

龍年即將到來，116學年度竹竹苗高中入學人數預估將超過1萬8000人，將比今年多出約2200人，新竹縣議員吳旭智今年6月起發起竹北市增設高中網路連署，至今已有近6千多位家長響應。吳旭智指出，國教署原承諾協調公立高中職增班，後又明確表示「竹竹苗應可自行處理增班問題」，引用的資料及解讀有錯誤疑慮，應增班和增校同步進行。

吳旭智指出，國教署8月28日召開「竹苗區高中職增班設科需求研商會議」，結論為「現階段三縣市所規畫之增設科班，應可回應未來竹苗區學生人數增加所需」，最後決策竟是公立高中職不用增班？

吳旭智強調，要解決高中職就近入學問題，增班和增校應同步進行，國教署應釐清8月28日「竹苗區高中職增班設科需求研商會議」的資料是否有誤，並根據正確數據，立即啟動大新竹地區公立高中職增班和增校再次評估。

新竹縣議員蔡蕥鍹，日前也拜訪台大竹北分部資深專員陳志宏，盼能釋出專業師資，與科學園區、科技大廠進行建教合作，緩解未來高職就學量能。陳志宏也表示，若縣府能提出相關計劃，台大將列入討論評估。

新竹縣教育局表示，為了因應龍年學子入學高中的高峰期，新竹縣政府積極進行2所縣立高中擴建校舍工程，其中六家高中進行南棟校舍拆建工程，班級數將從21班增加至30班，刻正進行發包作業，預計於114學年度前完工；另外湖口高中遷校工程正在進行中，將於114年完工並遷校，班級數可由18班擴增到24班，兩所縣立高中共可增加15班招生供應量。

此外，新竹縣政府亦積極向教育部國教署爭取國立高中增班，並於今年7至8月至國教署進行研商會議，希望國教署能同意在114至116學年度進行國立高中增班作業。另積極爭取新設高中之可能，其中有關台大設立附中案，台大亦將於今年10月給予新竹縣府正式回應，確認後續新設高中可行性。