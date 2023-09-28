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竹中3分之1學生來自竹北 鄭朝方力挺增班增額減緩壓力

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市長鄭朝方（左）回到母校新竹中學，針對新竹縣、市高中供需失衡議題進行意見交流。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市長鄭朝方（左）回到母校新竹中學，針對新竹縣、市高中供需失衡議題進行意見交流。圖／竹北市公所提供

迎接928教師節新竹縣竹北市長鄭朝方回到母校新竹中學，針對新竹縣、市高中供需失衡議題進行意見交流。新竹中學校長郭珍祥表示，竹中全校共有近1900位學生，其中3分之1來自竹北，依教育部規定目前一班35人為上限，以一個年級增2班為例，至少須增加6間教室

鄭朝方指出，大新竹高中權益促進自救會，昨天也到竹北市公所向他遞交陳情書，盼能促使推動短期增班計畫，減緩竹北學生就學壓力，雖竹北市公所非主管機關，但他仍以服務市民為上，支持自救會訴求，並協助向中央爭取增班可行性，期盼減輕竹北市學子就近就學的難題。

自救會成員表示，由於學校太少、學生太多，竹北目前約有上千位學生必須搭高鐵通勤，至外縣市跨區就讀，因此盼以增額或增班短期計畫先達標，讓學生能就近入學。

鄭朝方表示他全力支持，也趁今天返回竹中母校教師節感恩行之際，與竹中校長、教學團隊以第一線的專業觀察，進一步深入了解新竹地區高中生就學問題。

新竹中學校長郭珍祥表示，竹中全校共有近1900位學生，其中3分之1來自竹北，依教育部規定目前一班35人為上限，以一個年級增2班為例，至少須增加6間教室，目前校園需要盤點出增班空間。

郭珍祥進一步表示，未來若有增班可能，竹中不排除增設科學班，或以醫療為主的實驗班，來培育學生的專業領域長才。

新竹中學校長郭珍祥（右）表示，教育部規定目前一班35人為上限，以一個年級增2班為例，至少須增加6間教室。圖／竹北市公所提供
新竹中學校長郭珍祥（右）表示，教育部規定目前一班35人為上限，以一個年級增2班為例，至少須增加6間教室。圖／竹北市公所提供

新竹 教師節 鄭朝方 高鐵 竹中

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