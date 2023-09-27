苗栗通霄電廠海底輸氣管線工程公聽會 台電允諾審查通過前不會動工

台電公司「通霄電廠第二期更新改建計畫-海底輸氣管線工程」預計114年4月動工，今天下午2點在苗栗縣通霄鎮綜合活動中心舉辦公聽會，傾聽地方意見；不過，除了幾位在地民意代表受邀出席外，到場民眾並不多，台電公司承諾審查通過前不會動工，且動工前會再向漁民召開一次說明會。

因應通霄電廠的擴建及更新改建，台電公司計畫將從台中港天然氣接收站，埋設兩條36吋海底輸氣管線至通霄電廠，直接供應年儲運量230萬噸的天然氣供燃氣機組使用發電，工期預定114年4月至115年10月。

依據「海岸管理法」台電公司檢具海岸利用說明書，向苗栗縣政府申請許可初審已通過，於9月11日起公告30天公開展覽，期間並要舉辦公聽會，彙整地方意見。

通苑區漁會總幹事楊資暖說，目前漁會登記有407船筏，該項海域重大工程，受影響有苑港、苑裡、通霄、新埔、白砂等五處漁港的船筏海面捕漁作業，但工區範圍及相關管制等細節，在地漁民都還不清楚，希望台電公司動工前另辦說明會，向漁民說清楚講明白。

縣議員陳品安質疑，埋管工程在台中港區是以潛盾工法，降低漁業及生態影響，為何管線到了通霄海域上岸卻是採取明挖工法？通霄鎮民詹喬登則說，通霄電廠擴廠增加發電量，犧牲的卻是在地人生活環境品質，海岸地形變化也間接導致了通霄海水浴場的沒落，國營事業蒸蒸日上，但台電對地方建設的回饋卻太少了，民眾也多無感。

台電公司表示，因考量地形，台中港區及通霄管線上岸的採用工法才不同；另外，該工程申請許可案在審查通過前不會動工，且動工前會再向漁民召開一次說明會，陳述工期間，對漁民海上作業的影響及配合事項。