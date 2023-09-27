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滿滿的國旗！張善政力推國慶月 升旗小遊戲上線

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天在市政會議宣布，桃園今年將有一系列的國慶月活動，比以往有更多的國旗、青天白日滿地紅元素。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天在市政會議宣布，桃園今年將有一系列的國慶月活動，比以往有更多的國旗、青天白日滿地紅元素。記者朱冠諭／攝影

桃園繼上周發表6款主視覺設計後，市長張善政今天在市政會議宣布桃園今年將有一系列的國慶月活動，比以往有更多的國旗、青天白日滿地紅元素，市民除了實體參與升旗活動，市府也推出線上升旗遊戲，讓民眾感受滿滿的國慶味。

「要把光輝10月再帶回桃園！」張善政說，下周就邁入10月，從小大家就知道國旗「青天白日滿地紅」見證中華民國開國史，而近幾年很多不同政府單位設計國慶意象，好看但卻越來越看不到國旗意涵，不免感到缺憾，今年10月要讓桃園市民感覺跟往年不一樣，會有更多國旗、更多青天白日滿地紅意象在各地出現。

張善政說，市府青年局桃園設計庫上周六發表6個國慶意象圖案在後，各局處10月也將推出不同活動，除有市府前廣場升旗典禮，還有文化局「眷村文化節，百人拼國旗」、觀旅局「國慶桃園好好玩」、青年局「浪漫國慶，青春前行」、經發局「忠貞情懷－金三角嘉年華」、「向英雄致敬」孤軍來台70周年紀念音樂會等活動，捷運車站、車廂也會有國旗或青天白日滿地紅展示，讓市民感受光輝10月氣氛。

張善政也提到，中華民國創立之初，不管是黃花崗烈士、武昌革命，年輕人在裡頭扮演關鍵角色，市府在各層面盡量給年輕人發揮機會，在慶祝國慶時同樣也給年輕人創造更多的發展機會，一樣能投入更多的創意為國家貢獻。

桃園市長張善政今天在市政會議宣布，桃園今年將有一系列的國慶月活動，比以往有更多的國旗、青天白日滿地紅元素。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天在市政會議宣布，桃園今年將有一系列的國慶月活動，比以往有更多的國旗、青天白日滿地紅元素。記者朱冠諭／攝影

國慶 國旗 桃園 張善政

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