桃園寶貝潛能發展中心轉型成人社福機構 開辦日間照顧

桃園寶貝潛能發展中心配合政府融合政策與實踐身心障礙者權利公約（CRPD）的精神，今年轉型為身心障礙成人社福機構，服務人次將逐步提升至每年1萬5千人次以上，幫助身心障礙者學習提升生活品質，減輕家庭及社會的照顧壓力。

中心完成規畫後，成人日間照顧服務昨天開幕，現場身心障礙青年組成「超勇特攻隊」啦啦隊表演，也販售堅果塔、雪Q餅及豆助茶等公益產品，都由身心障礙青年們製作，展現熱情活力與平日練習的成果，社會局主任秘書蔡逸如強調表演、手工點心都是身障者學習成果相不容易，希望大家給予更多的支持與鼓勵。

寶貝潛能發展中心主任曾筱歡表示，成人日間照顧服務提供身心障礙者居家生活、家庭支持、健康管理及技藝陶冶等多元課程與服務，期望身心障礙者能持續學習、減緩老化速度。原有的學前服務去年起停止招收新生，將逐畫下句點。

曾筱歡說，許多身心障礙者離開義務教育體制後，若長期待在家中，缺乏適當的照顧銜接，他們的身體機能會急速老化，也會造成家庭照顧者龐大的照顧壓力。寶貝潛能發展中心希望能為他們提供服務，幫助更多身心障礙者持續學習，也也希望大家能夠透過小額捐款的行動支持，或是走入寶貝中心與身心障礙者互動交流，增加他們與人互動的機會，歡迎公司團體參與公益活動，洽詢電話(03)3329319。

國際獅子會300B 5區長期關懷寶貝潛能中心，中心開辦成人日間照顧服務，翁明哲總監邀請獅友慷慨解囊集結眾人的愛心，讓身心障礙者獲得更多的支持與照顧，也讓身心障礙者的家庭照顧者，能在白天獲得一些喘息的時間，提升身心障礙家庭的生活品質。長期支持寶貝的愛心企業與團體也參加開幕活動，包括萬岱豐食品、真醫健康、關懷弱勢慈善協會、圓夢愛心關懷協會，一同給予身心障礙者支持及鼓勵。