順發攜手慈濟打造愛的循環 回收舊機再生後送偏鄉學童

慈濟慈善基金會2021起由新竹推展再生電腦專案，至今年9月21日止已送出594部電腦至全台15縣市，讓近千名偏鄉學童受惠。這項行動更由北而南推進，今午與順發電腦簽約合作，將由順發捐贈物品，經慈濟再生電腦團隊巧手整修後，無償送給弱勢家庭學童及社福機構，讓舊機回收帶動社會愛的循環。

3C產品發展快速，每年換筆電、換手機已不稀奇，估計製造5360噸電子垃圾，做17%回收利用。順發電腦董事長吳錦昌有感於社會Ｍ型，2010年起轉型為公益型企業，推動「消費就是做公益」理念，讓消費者不必花錢就能把資源送到需要幫助的弱勢學童身上。

吳表示，低碳時代來臨，各國均響應綠色環保，開始落實ESG，順發在日常運作時也力行節能減碳，並與慈濟合作，透過資源再生循環，減少碳排放。

順發電腦也攜手與慈濟共同建構社會愛心生態系，包括推動電腦汰舊換新專案，將筆電、主機、螢幕按良品規格進行回收；進行專業檢測，勾選需升級硬體、配件；彙整良品、優化硬體、等級分類與庫存管理；最後按個案提報需求，進行分配及安裝，帶動社會公益正向循環。