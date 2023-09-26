公費流感疫苗下周一開打 長者可考慮自費打含佐劑疫苗

桃園市長張善政今天下午參加年度流感疫苗宣傳，與台灣東洋公司捐500劑進口含佐劑的流感疫苗活動，並表示10月2日（周一）開始安排接種公費疫苗，台灣東洋引進的佐劑疫苗和公費疫苗不同，效期可達1年目前需要自費，適合65歲長者免疫力低的長者，不過公費疫苗仍有有一定的保護力，大家要踴躍打流感疫苗護健康。

活動安排張善政接受東洋董事長林全捐贈，張善政回贈感謝狀，並表示2016年5月他卸任行政院，當時交接典禮新任院長就是林全，今年碰巧兩人又親自出席同一場活動，他感謝東洋送給桃園市500劑含佐劑的進口疫苗。

林全說，桃園是東洋發源的地方，東洋已經有60年歷史，1968年已經有中壢製藥廠，所以與桃園有很多緣份，公司還贈桃園社服機構、糧食銀行物資做為企業回饋、永續經營的責任，今天贈最新引進的佐劑流感疫苗也一樣，希望好東西和鄉親分享，尤其是免疫力低的年長者，能打這種疫苗會使整個年度不容易感染流感，對健康有很大的好處。林口長庚醫院副院長邱政洵講解流感趨勢時，也建議65歲長者可以考慮自費打含佐劑的流感疫苗。

衛生局表示，流感疫苗10月2日開打，衛福部疾病管制署提供各類公費接種對象施打4價流感疫苗，符合接種資格的民眾盡早前往衛生所或合約醫療院所接種疫苗，提升流感防護力，避免因流感併發重症，保護自己也保護身邊重要的人。