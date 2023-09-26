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公費流感疫苗下周一開打 長者可考慮自費打含佐劑疫苗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
林口長庚醫院副院長邱政洵（右起）、東洋生技董事長林全、張善政市長、衛生局長劉宜亷宣傳公費流感疫苗開打日期等資訊。記者鄭國樑／攝影
林口長庚醫院副院長邱政洵（右起）、東洋生技董事長林全、張善政市長、衛生局長劉宜亷宣傳公費流感疫苗開打日期等資訊。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天下午參加年度流感疫苗宣傳，與台灣東洋公司捐500劑進口含佐劑的流感疫苗活動，並表示10月2日（周一）開始安排接種公費疫苗，台灣東洋引進的佐劑疫苗和公費疫苗不同，效期可達1年目前需要自費，適合65歲長者免疫力低的長者，不過公費疫苗仍有有一定的保護力，大家要踴躍打流感疫苗護健康。

活動安排張善政接受東洋董事長林全捐贈，張善政回贈感謝狀，並表示2016年5月他卸任行政院，當時交接典禮新任院長就是林全，今年碰巧兩人又親自出席同一場活動，他感謝東洋送給桃園市500劑含佐劑的進口疫苗。

林全說，桃園是東洋發源的地方，東洋已經有60年歷史，1968年已經有中壢製藥廠，所以與桃園有很多緣份，公司還贈桃園社服機構、糧食銀行物資做為企業回饋、永續經營的責任，今天贈最新引進的佐劑流感疫苗也一樣，希望好東西和鄉親分享，尤其是免疫力低的年長者，能打這種疫苗會使整個年度不容易感染流感，對健康有很大的好處。林口長庚醫院副院長邱政洵講解流感趨勢時，也建議65歲長者可以考慮自費打含佐劑的流感疫苗。

衛生局表示，流感疫苗10月2日開打，衛福部疾病管制署提供各類公費接種對象施打4價流感疫苗，符合接種資格的民眾盡早前往衛生所或合約醫療院所接種疫苗，提升流感防護力，避免因流感併發重症，保護自己也保護身邊重要的人。

今年度公費流感疫苗分2階段開打，實施對象與去年相同，第1階段為10月2日開打，公費接種對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養與養護長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員，滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦，及具有潛在疾病之高風險慢性病人、身體質量指數（BMI）大於等於30者，與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）、五專一至三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。第2階段開打時程為11月1日起，施打對象則為50至64歲無高風險慢性病成人。

桃園市長張善政與市府防疫團隊、東洋生技公司董事長林全宣傳流感疫苗10月2日開打。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政與市府防疫團隊、東洋生技公司董事長林全宣傳流感疫苗10月2日開打。記者鄭國樑／攝影
林全（左起）、張善政宣傳踴躍打流感疫苗，並與88歲剛打好疫苗的長者合影。記者鄭國樑／攝影
林全（左起）、張善政宣傳踴躍打流感疫苗，並與88歲剛打好疫苗的長者合影。記者鄭國樑／攝影
張善政（左）回贈感謝狀給林全董事長，感謝東洋生技贈桃園市500劑含佐劑的流感疫苗。記者鄭國樑／攝影
張善政（左）回贈感謝狀給林全董事長，感謝東洋生技贈桃園市500劑含佐劑的流感疫苗。記者鄭國樑／攝影

流感疫苗 衛生所 桃園

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