桃園月桃路381巷拓寬通車 200米1708萬解決交通壅塞

桃園市青埔地區發展，在桃42線月桃路拓寬工程第一標中壢至領航北路完工通車後，中壢區月眉里鄉親向市議長邱奕勝陳情拓寬月桃路一段381巷道，市府工務局新工處長呂紹霖今天下午表示，該巷道去年底斥資1708萬元施工拓寬，並在上周完工通車啟用，有效解決當地民眾行車安全及改善當地交通。

青埔地區人口成長，桃園市府因應進行桃42線月桃路拓寬工程，第一標中壢區山東路至領航北路前年10月完工通車後，月桃路過邊巷道居住人口亦增加，月眉里鄉親向邱奕勝陳情，月桃路381巷道只有4 公尺都無法會車，影響通行。

邱奕勝表示，這幾年來，隨著中壢月眉地區建設及老建物變高樓，人口增加，月眉里多數鄉親支持爭取月桃路381巷道拓寬，他向市政府爭取拓寬完成，讓解決當地市民交通出入方便，市府在財政許可下，希望逐步拓寬月桃路周邊巷道，以利地方未來整體發展。

市府新工處表示，中壢區月桃路一段381巷道拓寬工程，主要是因應月眉地區周邊人口大量增加，原本巷道4公尺較狹窄，當地居民車輛進出及會車不易，市府施工拓寬為8公尺巷道，起點在中壢區月桃路一段、月桃路一段381巷交叉口，向西南延伸至大莊路725巷，總長約200公尺，採雙向混合車道，增加側溝排水系統及共同管道、設置路燈，在上周17日完工後通車啟用，有利當地居民生活及出入交通。