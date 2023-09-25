桃竹竹苗通勤定期票 今天起可至指定通路設定、預購

新竹縣政府與桃園市、新竹市、苗栗縣聯手推出「桃竹竹苗通勤定期票」，為方便民眾使用通勤定期票乘車，今天起開放民眾提前購買設定通勤定期票，民眾可持悠遊卡、一卡通票卡或桃竹竹苗通勤定期票紀念卡，至指定通路購買、設定通勤定期票。

新竹縣交旅處指出，「桃竹竹苗通勤定期票」將於10月2日正式啟用，民眾今天起可使用加值足夠金額的既有悠遊卡、一卡通票卡或桃竹竹苗通勤定期票紀念卡，到桃竹竹苗轄內台鐵車站、新竹縣政府（一樓大廳右側）、新竹縣各鄉鎮市公所（竹北、竹東、峨眉除外）、金牌客運、合興車站旅服中心、全家超商FamiPort（限悠遊卡）等，購買設定通勤定期票。