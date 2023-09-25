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桃竹竹苗通勤定期票 今天起可至指定通路設定、預購

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「桃竹竹苗通勤定期票」將於10月2日正式啟用，民眾今天起可至指定通路設定、預購。圖／新竹縣政府提供
「桃竹竹苗通勤定期票」將於10月2日正式啟用，民眾今天起可至指定通路設定、預購。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府與桃園市、新竹市、苗栗縣聯手推出「桃竹竹苗通勤定期票」，為方便民眾使用通勤定期票乘車，今天起開放民眾提前購買設定通勤定期票，民眾可持悠遊卡一卡通票卡或桃竹竹苗通勤定期票紀念卡，至指定通路購買、設定通勤定期票。

新竹縣交旅處指出，「桃竹竹苗通勤定期票」將於10月2日正式啟用，民眾今天起可使用加值足夠金額的既有悠遊卡、一卡通票卡或桃竹竹苗通勤定期票紀念卡，到桃竹竹苗轄內台鐵車站、新竹縣政府（一樓大廳右側）、新竹縣各鄉鎮市公所（竹北、竹東、峨眉除外）、金牌客運、合興車站旅服中心、全家超商FamiPort（限悠遊卡）等，購買設定通勤定期票。

新竹縣交旅處表示，「桃竹竹苗通勤定期票」目前共有4種月票方案，分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」。有關「桃竹竹苗通勤定期票」相關使用須知、適用路線及相關Q&A，可至新竹縣交通旅遊處網站「桃竹竹苗通勤定期票專區」查詢。

「桃竹竹苗通勤定期票」目前共有4種月票方案，分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」。圖／新竹縣政府提供
「桃竹竹苗通勤定期票」目前共有4種月票方案，分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」。圖／新竹縣政府提供

新竹 一卡通 悠遊卡 TPASS

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