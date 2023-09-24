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穿越到清代！新竹設治300年「新竹同知宴」推廣中央市場文化美食

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
現場擺設中國清廷時期的桌椅，重現同知宴場景。圖／中央商場形象商圈提供
現場擺設中國清廷時期的桌椅，重現同知宴場景。圖／中央商場形象商圈提供

今年是新竹設治300年，清廷於1723年於新竹設置淡水廳，當年淡水廳署就設於現在的中央商場及中央市場，長期近期社區營造與活化振興的新竹市中央形象商圈促進會，今天舉辦「新竹同知宴」，現場還原清式新竹體家具，並復刻清式牌匾及對聯，將會場布置為穿越百年時空的淡水廳中的小花廳，未來將定期對外界開放，推廣新竹在地美食

今天活動在中央市場二樓舉行，除了活動會場的精心巧佈，更希望能擴大商圈能見度，同時邀請竹文化局代理局長李欣耀，市議員李國璋，新竹生活美學館館長葉于正，祭祀公業新竹市鄭振祖理事長鄭博元及新竹市社區營造中心計畫主持人侯順耀，新竹同知沙龍李元璋教授和清式家具贊助者陳濬培及黃沛閎等人與會共享。

竹市中央形象商圈促進會指出，「新竹同知宴」的特色就在於地點是雍正時期的市場，具有歷史文化意涵，因此獨創以歷史角色扮演環節，除打破人與歷史的距離感，更讓參與貴賓參與並了解中央商場與市場的的文化特色。這次選在淡水廳舊址舉辦，取同知之名賦予古之意義，今再以「新竹的美好，與你一同探知」雙層美意，故名「新竹同知宴」。

這次同知宴將分別進行10道中央市場周邊在地美食，包括「一品當朝」—新竹肉圓，「滿床笏」—新竹炒米粉，「三元及第」—貢丸、魚丸、燕丸綜合湯等與10位新竹文化史上重要人物角色進行互動。

竹市中央形象商圈促進會日前舉辦系列中央商圈前世今生活動，包括新竹舊城走讀、培力工作坊、倡議尋找新竹舊城老物件及耆老口述訪談影像記錄等，未來將定期對外界開放，並進行商業化營運，透過獨特的宴席與角色扮演形式，推廣新竹在地美食分享。

有別於一般飲食宴席，活動精心編製的同知宴菜譜，包含新竹文化知識與在地美食介紹，更值得收藏。圖／中央商場形象商圈提供
有別於一般飲食宴席，活動精心編製的同知宴菜譜，包含新竹文化知識與在地美食介紹，更值得收藏。圖／中央商場形象商圈提供
主辦單位將市場變身為歷史教室，透過文化走讀與飲食體驗，深度瞭解新竹舊城在地歷史發展脈絡。圖／中央商場形象商圈提供
主辦單位將市場變身為歷史教室，透過文化走讀與飲食體驗，深度瞭解新竹舊城在地歷史發展脈絡。圖／中央商場形象商圈提供
新竹市中央商場形象商圈今天舉辦一場獨特的「新竹同知宴」，運用新竹在地米粉貢丸和肉圓做成一桌宴席，期許讓人重溫中央商場的美食文化。圖／中央商場形象商圈提供
新竹市中央商場形象商圈今天舉辦一場獨特的「新竹同知宴」，運用新竹在地米粉貢丸和肉圓做成一桌宴席，期許讓人重溫中央商場的美食文化。圖／中央商場形象商圈提供

新竹 淡水 美食

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