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竹縣動保條例三讀 擴大補助認養犬貓

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣長楊文科希望將新竹縣打造為動物友善城市。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科希望將新竹縣打造為動物友善城市。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府昨天宣布新竹縣動物保護自治條例經新竹縣議會三讀通過，報請中央核定後，未來民眾認領養流浪犬貓，可享免費絕育、注射狂犬病疫苗等認養補助，未來計畫將1300元的寵物登記費也納入補助，期望落實新竹成為友善動物城市。

新竹縣動保所指出，「動物保護法」自1998年11月4日公布實施後，雖經多次修正，人犬衝突及虐待案件仍時有所聞，為提升民眾及特寵業者飼養動物的正確觀念、保障動物福利、有效控制流浪犬貓族群、落實動物保護與生命教育及促進人與動物的和諧關係，新竹縣著手擬定動保自治條例。

新竹縣動保所從2021年起著手起擬新竹縣動物保護自治條例，今年5月完成預告程序、8月縣務會議通過，前天在新竹縣議會三讀通過；新竹縣長楊文科感謝議員支持，期望藉由制定規範，落實新竹縣動物權益和照顧動物，彰顯新竹縣動保理念。

新竹縣動保自治條例全文共16條，其中明定飼主牽寵物外出需加繩鍊及其他限制措施，還提及藉補助鼓勵認養流浪犬貓，同時動保所將有權要求虐待動物行為人應償付醫療費及將動保課程納各級學校教育行政人員進修課程。

動保所也提醒，條例也規範寵物屍體處理應符合環保、衛生及動物防疫法規，嚴禁「死貓掛樹頭、死狗放水流」，違者將有相關罰則。

新竹 寵物 流浪犬

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