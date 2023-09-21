竹市驚傳天坑 和平路20巷路面塌陷 市府：已要求包商完成回填

新竹市和平路20巷今天下午突然出現天坑，約有一輛車的面積，由於近期傳出基泰大直事故工地和竹北天坑，新竹市的天坑事件也造成附近民眾人心惶惶。對此，新竹市長高虹安與都發處長翁義芳也緊急到場了解，翁義芳說，已經先勒令建商停工，將先以水泥灌漿來堵住，並修復被拉斷的瓦斯管線與自來水管修復，現場也裝設24小時的傾斜移監控，確保民眾的安全。

翁義芳說，新竹市和平路20巷旁有一個建案，目前已經挖到地下三樓，他與市長人正在現場了解，並請土木、建築和大地技師也到場了解塌陷的原因，初步發現瓦斯管線和自來水管線有被拉斷，要先緊急修復，另外也會先施作水泥灌漿。

針對現場的部分，將會先裝設24小時的傾斜移監控，管控現場的災害狀況，確保沒有任何傾斜或位移的狀況，下一步才會復工。

新竹市議員林彥甫和立委邱顯智也到場關心，林彥甫表示，昨天半夜造成水管破裂，自來水公司今天一早搶修後，今天下午又造成另一個坑洞，到底是否為單純水管破裂有待查證，目前他要求市府先勒令建商停工，要確保相關支撐，才能進行復工。此外，也要求安全檢測頻率從一週兩次至每天至少一次，確保居民的安全，才能讓此建案復工。

立委邱顯智說，新竹市和平路20巷出現出現大坑洞，而且從昨天到現在馬路一直在往建案另一邊傾斜，可能因為是因為水管破裂，水滲出來，造成附近住家人心惶惶，因為發生類似這樣的天坑狀況，就此部分市府先勒令停工，等到四大技師會勘確認，再瞭解後續的處理方式。

市府指出，現場工地依規有施打預壘樁及擋水樁，工法沒有問題，惟疑似為基地內側開挖後，造成基地外側道路內部土壤位移，連帶造成自來水管線破裂，沖刷土壤泥沙後再造成地層下陷、瓦斯管線破裂。

市府已要求建商改善期間每日需以儀器監測周邊民宅有無傾斜情形，如有民宅開始傾斜情形，應進行預防性撤離。另已確認自來水破管位置，並完成修復回填，將持續觀察是否還有造成洩漏情形，避免地層再次下陷。

市府進一步指出，本案因違反建築法第63條，都發處依建築法89條勒令停工，並針對起造人、承造人、監造人先進行裁罰各三萬元。