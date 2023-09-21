竹市首創防災繪本 防災日演練6.9級地震救災

9月21日是國家防災日，為落實防災教育生活化，新竹市政府今天於竹蓮國小舉辦新竹市防災繪本暨行動劇發表記者會，藉由繪本與行動劇讓習得正確的防災知識，市府也進行連續30小時震災動員演練，以模擬新城斷層6.9規模廣域型地震災害，全程採無預警及貼近實際災害情境模式進行演練。

市長高虹安表示，市府推動校園安全及防災教育不遺餘力，除了每年贈送小一新生防災頭套外，並結合防災教育週、國家防災日進行校園防災宣導，也有不定時防災演。今年首創推出《無辜的好野狼》防災繪本，改編自耳熟能詳的三隻小豬故事，並結合建華國中搭配生動活潑的行動劇，讓2D平面繪本躍升成為3D甚至4D的五感體驗。

教育處處長陳木金說，感謝竹市防災輔導團致力推動防災教育，編審「無辜的好野狼」繪本，結合正確觀念和創意編寫，讓大家了解自然災害，甚至水域安全都需要有正確的逃生常識。

高虹安今天到竹蓮國小主持並於現場與孩子們互動，新竹市警察局第三分局也藉由今日活動，向學童宣導反詐騙觀念，在玩樂同時也從小培養反詐意識。

新竹市府今年以模擬新城斷層6.9規模廣域型地震災害情境，由受影響的新竹縣市及苗栗縣於這兩天在各所屬場域聯合實施「桌上型兵棋推演」及「連續不中斷實兵演練」。

消防局長李世恭表示，此次演練動員28個單位500餘人次參與，模擬啟動陸域及空域災情查通報作業、韌性社區自主應變啟動，以及廣域救災據點開設等37個情境演練，盼藉由災害應變中心與災害現場橫、縱向整合機制，與府內與外部單位救災資源整合，提升大規模震災應變的整備能量。