進口蛋衝擊中秋禮盒訂單？社福：有少但原因是景氣差

進口蛋爭議延燒，加上中秋節即將到來，不少社福團體推出月餅、蛋黃酥作為中秋禮盒，原物料少不了使用蛋液，這波衝擊是否會影響社福團體的中秋禮盒的買氣？新竹縣香園紀念教養院表示，企業訂單確實減少，但原因是景氣變差。由於院內有自己的養雞場「香雞農園」，使用的烘焙產品均是自產雞蛋，並未受影響。

香園紀念教養院組長梁鳳慈指出，香園紀念教養院目前照顧多達125位身心障礙院生，為輔導院生們有自立的能力，不僅推出手工皂班，也成立烘焙班推出應景的糕點禮盒，在疫情前曾經寫下9000盒的訂單佳績，但受疫情衝擊，疫情期間僅剩下4000盒的銷售量，今年好不容易熬到疫情過去，恢復到6000盒訂單，但院內運作所需經費依舊不足。

梁鳳慈表示，因為院內有自己的養雞場「香雞農園」，所有烘焙使用的蛋液都採用自家無毒飼養、無抗生素及無農藥殘留的健康「好心蛋」，因此沒受到這波進口蛋的衝擊，不過因疫情導致原物料上漲，奶油、麵粉、鹹蛋黃和雞飼料成本都大幅上漲，原以為熬過疫情訂單可以回溫，但又遇上不景氣，中秋節訂單不如預期。

梁鳳慈說，今年捐款也嚴重不足，因此中秋禮盒的銷售是相當重要的收入之一，機構每年營運有8千萬缺口，但近年來收入僅有6千萬，其中不足的2千萬需要靠募款來湊，如今只能增加義賣設攤活動增加收入，也盼竹科、各企業能提供場地，讓機構可以來販賣自產的烘焙產品、手工皂和雞蛋。

今年新竹縣政府社會處也向香園紀念教養院訂購共81盒中秋禮盒、向喜憨兒烘焙坊訂購82盒蛋黃酥，共163盒。社會處表示，這些禮盒將分送給身障、老扶、兒少機構。經確認，蛋黃酥均採用鴨蛋，未使用雞蛋；而香園紀念教養院烘焙坊其他烘焙食品均使用該機構所養育的福利蛋，未受進口蛋影響。