桃竹2處上浮停車場 改善

前瞻預算補助兩億興建的新竹市關埔國小地下停車場完工後，基地竟上浮傾斜一度達9公分，本報昨揭露後，市長高虹安表示，將確保工程順利銜接施作，同步監測地下水位、增設校園便道等。至於同時前瞻預算興建的桃園市楊梅區公所暨停車場，也因之前未做地下水位探測，造成傾斜上浮45公分，市長張善政昨表示，新市府近日已完成補強，預計10月啟用。

竹市關埔國小三期工程多次流標，二期工程施工階段因豪大雨造成地下水位暴升，建築物地下室上浮，經施工廠商回填筏基、抽排水改善後，已停止上浮現象。

高虹安昨說，上任後要求相關單位積極處理解決工程流標問題，也調整大宗物資單價、工期及規格，以符合市場行情，期待吸引優質廠商投標，讓校舍盡早完工。

針對地下停車場上浮傾斜，竹市府工務處昨表示，監造單位已出具結構技師簽證的安全證明，證明地下室結構梁柱安全無虞，市府也將委託技師公會鑑定、釐清上浮原因及問題權責，後續將分析地下水位即時監測的各項數據，檢討抗浮力措施效果，因應未來自然水文變化，將確認改善工法，減浮工程將在三期工程一併處理。

教育處表示，市府因應校方人力不足，也補助校方增設6處水井自動抽水馬達控制盤，平日可運轉維持水位，如遇到颱風、豪大雨等突發狀況，可立即抽水因應。