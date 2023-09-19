龍科擴大徵收竹科讓步 桃議會明專案報告要市府說清楚

桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫引發反對龍科擴大土地徵收自救會抗爭，桃園市議會臨時會明天召開市府專案報告，市議員徐玉樹提出龍科擴大徵收案討論，自救會成員30人前往旁聽，徐玉樹今天下午表示，竹科管理局決定剔除南側密集住區，自救會尚未接到公文，首次龍科擴大徵收專案報告，請市府說明未來徵地進度及承諾及德龍國小遷校規畫。

竹科管理局因應台積電擴廠需求，提出龍科3期擴大徵收土地計畫，將徵收158.59公頃土地，其中88％為私人土地，引起居民不滿抗爭，竹科管理局日前決定順應民意，排除南側密集住宅區包括美的世界、宏福社區及巫氏公廳、馮輝岳故居、梅龍路396巷南側零星農舍，國際美語村亦排除既有三棟校舍建築物，未來研議縮小徵收範圍可行性。不過反對龍科擴大土地徵收自救會表示，將等接到竹科局公文及，在10月辦理第2次公聽會前，希望竹科局與地方居民溝通。

徐玉樹表示，反龍科擴大徵收成員的訴求不同，竹科局說要剔除南側集住宅區範圍，自救會尚未收到公文，以竹科局口頭表達剔除密集住宅區後，希望被徵收土地的地主較多，因應10月召開第2次公聽會，明天議會針對龍科擴大徵收案召開市府專案報告，了解市府徵收土地進度及德龍國小搬校規畫進度。

市政府地政局表示，龍科擴大土地徵收計畫及經費由竹科管理局負責，市府將在土地徵收進行查估協議價購，協助一般徵收取得土地，若龍科擴大案範圍剔除南側密集住宅區，大約三分之二的民眾將被剔除徵收範圍，市府將等竹科局重新調整確定及10月召開公聽會向民眾說明，針對德龍國小遷校及安置居住區位置，仍將與當地民眾溝通再議。