桃園大湳森林公園 被怨停車位不足

桃園市八德區大湳森林公園動工6年後，今年7月終於開園，行政院副院長鄭文燦昨前往視察，稱讚工程獲獎無數，交通機能發達，不過地方質疑當地停車位不足，舉辦大型活動恐引發亂象，市府表示，已爭取前瞻預算興建地下停車場，總經費約6.5億元，目前獲中央補助2億，預計2027年完工。

大湳森林公園前身是保一總隊大湳營區，園內曾發現一級保育類黃鸝鳥，因生態豐富被定位為生態型導向公園，市府斥資4.5億元自2020年動工，公園北側和南側各有1座停車場，共90格汽車位和164格機車位，遭不少遊客抱怨太難停車。

議員朱珍瑤、楊朝偉表示，大湳森林公園逐一改善積水、設施鏽蝕、無障礙設施等缺失後正式開園，卻因過去幾年土地取得延宕，最重要的地下停車場至今還沒動工，這段期間市民不斷反映缺乏停車位，只能先將車停在附近的大忠國小停車場、大湳公有停車場或大賣場，走回公園至少要花10分鐘。

交通局指出，大忠國小停車場距公園約500公尺，有322格汽車位，平時停車率約6成，尚可應付停車需求，但有地下停車場更方便。

大湳森林公園地下停車場建置工程明年初土地才完成徵收，預計7月動工，2027年完工，總經費約6.5億，中央5月30日核准前瞻計畫補助經費約2億，將可提供200格以上小型車停車位。

鄭文燦致詞時表示，公園臨近捷運綠線G04站及捷運三鶯線延伸八德段LB14站，目前南北入口的停車場較小，他已請公路總局核定地下停車場工程，盼提供更多停車空間，目前地下停車場預定位置在捷運G04站附近，待捷運G04站2030年完工後，民眾轉搭捷運也可更方便。