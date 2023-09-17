好慘！8隻遊蕩犬秒殺 苗栗銅鑼160隻蛋雞屍橫遍野

苗栗縣銅鑼鄉山區放牧土雞蛋場，日前8隻遊蕩犬侵入圍攻追咬，一場200隻雞約160隻慘死，場主魏宏昌目睹心痛，損失求償無門，縣長鍾東錦回應，將盡快召開公聽會，研議遊蕩犬管理問題。

魏宏昌在銅鑼鄉經營「灣灣與豆仔的小農場」，放牧友善飼養蛋雞，並種植木鱉果、印加果等，2020年發現石虎侵襲，拯救台灣石虎爺募資計畫團隊協助圍網防治，他沒想到防得了石虎，9月11日當天一場約200隻雞，差點遭到遊蕩犬抄殺滅場。

他至今仍心痛，雞場飄散屍臭味，遊蕩犬捉咬的雞毛到處散落，魏宏昌表示，9月11日上午發現一隻白狗侵入雞場，拉下飼料咬破洞，他驅趕後四處察看，並關好雞舍的門，下午4點多就看到8隻狗在放牧的雞場，死雞遍野、慘不忍睹，他與姪子將8隻兇狗趕進雞舍關起來，通報警方及動物保護防疫所。

灣灣與豆仔的小農場頭一次遭到遊蕩犬集體肆虐，魏宏昌懷疑是從邊網跳進放牧場追咬雞隻，去年12月7日他進場400隻飼養，2場分別養200隻，目前正值產蛋的高峰期，其中一場遭咬死或驚嚇死亡約160隻，損失相當慘重，也不知如何求償？

動保所人員9月11日晚上9點多，捕捉行兇的8隻狗入所，發現8隻都沒有植入晶片，也未剪耳絕育，應是無主遊蕩犬，可能遭棄養或是野外自行繁殖，動防所會加強巡查捕捉，鍾東錦得知灣灣與豆仔的小農場事件後，留言回應縣府對於遊蕩犬、貓的管理，想要另外自製一套辦法，正在研擬當中。