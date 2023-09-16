中壢國小停車場啟用 月底前免費

桃園市中壢國小建校超過百年，部分校舍老舊不堪使用，周邊因鄰近中壢火車站常有停車位不夠用的情況，困擾地方多年。為此，桃園市政府斥資9.88億元，分2期工程重建校舍並新建地下停車場，1期工程的停車場昨天啟用，119個汽車停車格與141個機車停車格月底前免費停放，10月收費後，周邊里民另有月租優惠。

桃園中壢國小校舍重建暨地下停車場興建1期工程為地下1層停車場及地上5層校舍，原定去年10月完工，但新冠肺炎攪局，今年5月才完工，目前校舍與停車場都啟用。

桃園市長張善政昨天出席停車場啟用典禮，指中壢國小位處核心鬧區，周邊商圈多，但停車空間不足，相信停車場能紓解民眾不便，也能帶動商圈生意。另外，2期工程預計明年9月完工，期待能如期如質完成。

交通局指出，中壢國小地下停車場目前是試營運階段，9月底前免費停放，10月起機車每次30元、汽車每小時40元，收費上限為1天280元。學校周邊的石頭、中建、中榮、中壢、東興、北安及新勢7里有月租3千元優惠，但名額有限，僅28格，有意租用者請洽停車場管理業者。