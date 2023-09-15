竹東躍升全台第一大鎮 升格「市」只差一步 建設卻趕不上

新竹縣竹東鎮已在8月以15人之差，超車南投縣草屯鎮，成為全台灣人口第一大鎮，更距離升格為「竹東市」僅一步之遙，但民眾卻抱怨竹東的公園建設跟不上，鎮內幾乎全數公園都因安檢不合格而封閉近一年，民代呼籲鎮公所及縣政府應拿出對策回應鎮民期待。

竹東鎮公所表示，為符合中央法規標準及維護孩童遊玩安全，因此暫時封閉部分公園改善，公所已擬定公園再造計畫，10月起廠商將進駐竹東逐一改善各公園，且工程採每完工一座公園就開放一座，不過一定都會確保公園設施經過測試且通過標準才開放，讓民眾可以玩得安心又盡興。

據了解，竹東鎮內目前有67座老舊公園，因設施不符合最新法規標準而被迫封閉，僅餘和江街至善公園合格開放，但龐大的改善經費需求令公所負擔沉重，雖鎮公所已編列預算4500萬元用於公園改善，但仍遭民眾抱怨進度太慢，且竹東連一座特色公園都沒有。

縣議員彭余美玲表示，竹東鎮內各公園已經封閉超過半年，讓不少民眾非常失落，雖公所已加速改善工程，但仍呼籲縣政府能多給予協助，尤其竹東成為第一大鎮，期待縣政府能多投入建設資源在竹東，讓竹東早日升格為市。

彭余美玲指出她將強力監督竹東建設，因竹東鎮距離升格為竹東市僅差不到3千人口，但公園建設仍趕不上人口成長需求，希望鎮公所與縣府能將竹東升格視為重要目標，全力投注建設吸引人口移居，改善竹東的交通、教育、公共設施等。

縣議員鄭朝鐘也向縣府爭取在竹東興建特色公園，並建議分別在大鄉里興建一座特色公園以及二重里興建2座特色公園。他表示，竹科發展為竹東帶來新的人口成長動力，尤其近年二重地區更成為竹東人口成長核心，親子休憩的需求也越來越多，盼能盡早在二重興建特色公園，回應民眾期待。