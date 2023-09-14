桃園社宅公益棟「這些」設施啟用 公所預計中秋後進駐

桃園楊梅一號社宅為楊梅區第一座社會住宅，分為社宅及公益棟，其中公益棟目前已完成驗收並點交給使用單位，今2樓終身學習服務據點新楊平社區大學埔心分校，及4樓大埔心市民活動中心同時啟用，透過資源整合一起推動埔心地區發展。楊梅區公所行政大樓預計今年中秋節連假過後，楊梅區公所團隊及相關單位將正式進駐。

斥資逾13億興建的楊梅一號社宅位在金龍一路及金龍三路上，鄰近埔心公園，基地面積約1萬6千平方公尺，工程分為地下2層、地上15層的住宅棟及地上4層的公益棟。桃園市長張善政今前往啟用典禮表示，住宅棟預計9月底前竣工後驗收，預計明年3月底入住、4月起租。

張善政說，公益棟共有7大社會福利設施，除今啟用的大埔心市民活動中心及新楊平社區大學，目前已進駐的營運單位包括1樓幼兒園、3樓居家托育服務中心、家庭照顧者支持服務據點，及社區日間作業設施，而2樓還有尚在籌備的公托中心，多項公共設施將提供幼兒照護、市民活動，乃至終身學習的多樣化服務。

楊梅區公所表示，大埔心市民活動中心面積逾300坪，內部設置大型禮堂、2個多功能文康教室，並有健身器材、乒乓球桌等設備，提供社區居民及團體租借，未來可規畫運動休閒、藝文活動、里民聚會及典禮等活動，打造多元休閒活動場所。

新楊平社區大學以「深耕社區，樂活學習」為辦學理念，每周一至五規畫系列課程，包括客家繡線花、中阮演奏、硬筆書法、瑜珈、水彩及陶藝等，鼓勵民眾踴躍報名參加，透過終身學習凝聚社區向心力。