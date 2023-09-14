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慘！距高鐵站僅2公里 竹北居民竟沒自來水可用今會勘

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
自來水公司表示，無自來水改善經費是全國競爭型經費，目前還有一些資料需要市公所核發接水文件，以及里長收集土地同意書，等資料齊全後，將盡快向水利署來爭取經費。記者郭政芬／攝影
自來水公司表示，無自來水改善經費是全國競爭型經費，目前還有一些資料需要市公所核發接水文件，以及里長收集土地同意書，等資料齊全後，將盡快向水利署來爭取經費。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市東海三街距離新竹高鐵站不到2公里，居民長年無自來水可用，只能用地下水，有的在家中自購濾芯或濾網，但看到全黑的濾芯，憂心地下水的水質，只好長期買水或到山區運水，感嘆在住新興都會區的竹北，卻是次等公民，自來水公司竹北營運所與議員們今天會勘，確認延管工程進度及經費，由於無自來水的居民約有75戶，部分尚需補件，盼最快能於9月底前送件完成，盡快爭取到相關經費。

「東海三街鄰近高鐵、生醫園區，位在竹北蛋黃區，可笑的是卻成次等公民。」東海里里長胡瑞琴說，整條街75戶竟長期無水、無瓦斯，地下水質很糟糕，居民只盼望能喝到一口好水。有居民抱怨，自家使用的濾芯已經全黑，一打開水龍頭就會先漏出黃黑色的水漬，且有油汙的感覺，只好長期買水喝。

民進黨籍新竹縣議員蔡蕥鍹長期關注此案，今年初接獲民眾陳情，立委邱泰源服務處責成自來水公司要求進度，前天經濟部長王美花前往關西淨水廠視察時，她向部長當面請命，因此今日與自來水公司再度會勘。

蔡蕥鍹表示，東海三街長期無水、無瓦斯，不該有此生活品質，多年前甚至因無水可救火，導致二位民眾在住家燒死，希望能盡快協助爭取自來水。此外，該區也沒有瓦斯，希望自來水與瓦斯管線能一起施作，目前正協調中，透過能一次性的刨鋪，避免勞民傷財。

國民黨籍新竹縣議員吳旭智也到場關心，他表示，該區是優質的地區，卻長期無自來水、瓦斯，過著50年代的生活，期望中央、地方能盡快協助施作。

自來水公司竹北營運所說明，無自來水改善經費是全國競爭型經費，目前還有一些資料需要補件，包含市公所核發接水文件，及里長收集每戶的土地同意書，等資料齊全後，將盡快向水利署來爭取經費。目前根據之前8月底已獲得的資料來概估，東海三街19戶的自來水工程約1.6公里，經費944萬，平均單戶成本約49萬多，資料遞送後，是否能獲核將由水利署來認定。

自來水公司與議員們今天到現場會勘，確認延管工程進度及經費。記者郭政芬／攝影
自來水公司與議員們今天到現場會勘，確認延管工程進度及經費。記者郭政芬／攝影
有居民抱怨，一打開水龍頭就會先漏出黃黑色的水漬，且有油汙的感覺，只好長期買水喝。記者郭政芬／攝影
有居民抱怨，一打開水龍頭就會先漏出黃黑色的水漬，且有油汙的感覺，只好長期買水喝。記者郭政芬／攝影

新竹 地下水 議員

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